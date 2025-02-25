+
English edition

इडब्लुभीमा पोखराको पहिलो जित, ललितपुरको पहिलो हार

२०८२ कात्तिक २६ गते १९:५१ २०८२ कात्तिक २६ गते १९:५१

अनलाइनखबर

अनलाइनखबर

इडब्लुभीमा पोखराको पहिलो जित, ललितपुरको पहिलो हार

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंमा जारी एभरेस्ट महिला भलिबल लिगमा पोखरा निन्जाजले ललितपुर क्वीन्सलाई सोझो सेटमा हराएको छ।
  • कर्णाली यशले पहिलो खेलमा जित निकालेर फाइनलमा पुगिसकेको छ ।
  • जेनजी आन्दोलनका कारण स्थगित भएको प्रतियोगिता आजदेखि पुनः सुरु भएको हो।

२६ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी एभरेस्ट महिला भलिबल लिगमा पोखरा निन्जाजले पहिलो जित दर्ता गर्दा ललितपुर क्वीन्सले पहिलो हार बेहोरेको छ ।

त्रिपुरेश्वरस्थित कभर्डहलमा बुधबार भएको दोस्रो खेलमा पोखराले ललितपुरलाई २५-२२, २५-१३ र २५-२० को सोझो सेटमा हराएको हो ।

पोखरासँग हारेपछि ललितपुरले फाइनल पुग्न कुर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि आजै भएको पहिलो खेलमा जित निकाल्दै कर्णाली यशविस फाइनलमा पुगिसकेको छ ।

ललितपुरले अब आफ्नो अन्तिम खेलमा कर्णालीसँग शुक्रबार खेल्नेछ । पोखराले भोलि बिहीबार काठमाडौं स्पाइकर्ससँग खेल्नेछ ।

जेनजी आन्दोलनका कारण बीचमै स्थगित भएको प्रतियोगिता आजदेखि पुन: सुरु भएको हो ।

