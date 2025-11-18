५४ प्रतिशत घट्यो हिमालयन डिस्टिलरीको नाफा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२७ कात्तिक, काठमाडौं । हिमालयन डिस्टिलरीको नाफा ५४.६१ प्रतिशत घटेको छ ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार खुद नाफा ९ करोड २ लाख रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा १९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ थियो ।
बिक्री आम्दानी नै घट्दा कम्पनीको नाफामा असर परेको देखिन्छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बिक्री आम्दानी गरेकोमा यो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १ अर्ब ७ आम्दानी गरेको छ ।
बिक्री आम्दानी उच्च दरले घटेपछि समग्र सञ्चालन आम्दानी घट्न गएको छ । पहिले सञ्चालन आम्दानी २६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा अहिले १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छ ।
खुद नाफामा आएको असरले वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी घटेको छ । पहिले वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी २५.८८ रुपैयाँ रेकोमा अहिले ११.७५ रुपैयाँ छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १३८ रुपैयाँ ४० पैसा छ । हाल बजारमा सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ११५२ रुपैयाँ छ ।
पहिलो त्रैमासिक अवधिमा भएको भारी वर्षा, बाढी, पहिरो तथा जेनजी आन्दोलनका कारण बिक्री आम्दानीमा असर परेको कम्पनीले आफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । कम्पनीले बजारमा कात्तिक २५ देखि नयाँ उत्पादन श्लोक ह्विस्की बजारमा ल्याएको जनाएको छ ।
