गगनलाई किशोरको प्रश्न– शेरबहादुर देउवा गलत, तपाईंहरू मात्रै ठीक ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २७ गते १४:०३

२७ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौरले निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिए ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उनले निर्वाचन अगाडि कुनै हालतमा अधिवेशन हुन नसक्ने जिकिर गरे । देश गृहयुद्धमा जान लागेको भन्दै सहमहामन्त्री राठौरले कांग्रेस जसरी पनि चुनावमा जानुपर्ने बताए ।

‘देश गृहयुद्धमा जाँदैछ, त्यसैले जसरी हुन्छ चुनावमा जानुपर्छ । जेनजीको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ,’ सहमहामन्त्री राठौरले भने, ‘निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन निर्णय भयो भने नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु ।’

राठौरले सभापति शेरबहादुर देउवालाई लगत भनेर छुट्टै भाष्य बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘गगनजीहरू बढी पपुलर कुरा गर्नुहुन्छ, हामी त्यो गर्दैनौं । पार्टीको एकता गर्ने मान्छे शेरबहादुर देउवा गलत, तपाईंहरू मात्र ठीक ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘शेरबहादुर देउवामात्र होइन, हामी सबै पदाधिकारी पनि गलत हो ।’

किशोरसिंह राठौर गगन थापा नेपाली कांग्रेस शेरबहादुर देउवा
