रक ब्याण्ड ‘लिंकिन पार्क’ द्वारा बैंग्लोरमा बहुप्रतीक्षित कन्सर्टको घोषणा

लिंकिन पार्कको यो घोषणा सबैभन्दा राम्रो समयमा आएको छ किनकि उनीहरूले नोभेम्बर ७ मा बेस्ट रक एल्बम (फ्रम जिरो) र बेस्ट रक पर्फर्मेन्स (द एम्प्टिनेस मेसिन) को लागि दुई ग्रामी मनोनयन प्राप्त गरेका थिए ।

२०८२ कात्तिक २७ गते १४:३७

  • अमेरिकी रक ब्याण्ड लिंकिन पार्कले सन् २०२६ जनवरी २३ मा भारतको बैंग्लोरमा ब्रिगेड इनोभेसन गार्डेनमा प्रस्तुति दिने घोषणा गरेको छ।
  • ब्यान्डले आफ्नो 'फ्रम जिरो वर्ल्ड टुर' अन्तर्गत कन्सर्टमा नयाँ र प्रतिष्ठित गीतहरू प्रस्तुत गर्नेछ।
  • नोभेम्बर १५ देखि कन्सर्टका टिकट बिक्री सुरु हुने र ब्याण्डले ग्रामी मनोनयन पनि पाएको जनाएको छ।

काठमाडौं । चर्चित अमेरिकी रक ब्याण्ड ‘लिंकिन पार्क’ ले भारतको प्रविधि सहर बैंग्लोरमा प्रस्तुति दिने भएको छ । यो विश्वचर्चित ब्याण्डले विहिबार बिहान सामाजिक सञ्जालबाट यसको घोषणा गरेको छ ।

केही समयदेखि ब्याण्डले बैंग्लोरमा प्रस्तुति दिने हल्लाहरू सामाजिक सञ्जालमा चलेको थियो । त्यसको केही दिन लगत्तै ब्याण्डले हल्लालाई पुष्टि गरेको हो ।

ब्याण्डले आफ्नो ’फ्रम जिरो वर्ल्ड टुर’ अन्तर्गत सन् २०२६ जनवरी २३ मा बैंग्लोरस्थित ब्रिगेड इनोभेसन गार्डेनमा एक विशेष स्ट्यान्डअलोन शोको घोषणा गरेको छ ।

कन्सर्टको ओपनिङ शोमा भारतका चर्चित ब्याण्ड र कलाकारले प्रस्तुति दिने जनाइएको छ ।

कन्सर्टको मिति घोषणा गर्दै ब्याण्डले लेखेको छ, ‘भारतमा एक शो मात्र पर्याप्त हुँदैन । बैंग्लोर, जनवरी २३, २०२६ मा हामी पुनः भेट्नेछौं ।’ नोभेम्बर १५ फ्राइडे शुक्रबारदेखि टिकट विक्री सुरु हुँदैछ ।

ब्यान्डले ’द एम्प्टिनेस मेसिन’ र ’हेभी इज द क्राउन’ जस्ता नयाँ हिट गीतहरूका साथै ’इन द एन्ड’ र ’नम्ब’ जस्ता प्रतिष्ठित गीतहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछ ।

लिंकिन पार्कको यो घोषणा सबैभन्दा राम्रो समयमा आएको छ किनकि उनीहरूले नोभेम्बर ७ मा बेस्ट रक एल्बम (फ्रम जिरो) र बेस्ट रक पर्फर्मेन्स (द एम्प्टिनेस मेसिन) को लागि दुई ग्रामी मनोनयन प्राप्त गरेका थिए ।

रक ब्याण्ड लिंकिन पार्क
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

