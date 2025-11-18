होन्डाले २००१ देखि २०१४ सम्मका ६ मोडेलका गाडीमा निःशुल्क एयरब्याग परिवर्तन गरिदिने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२७ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालका लागि होन्डा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीले ग्राहकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै एक महत्त्वपूर्ण ‘सेफ्टी रिकल’ अभियान घोषणा गरेको छ ।
यस अभियान अन्तर्गत, कम्पनीले सन् २००१ देखि २०१४ सम्मका ६ मोडेलका होन्डा गाडीमा एयरब्याग पूर्ण रूपमा निःशुल्क परिवर्तन गरिदिने भएको छ ।
यो सेफ्टी रिकल अभियान होन्डा मोटर कम्पनी जापानको विश्वव्यापी अभियानको एक हिस्सा रहेको कम्पनीको भनाइ छ । ‘हाम्रो उद्देश्य पुराना गाडीहरूमा समयसँगै एयरब्याग इन्फ्लेटरमा देखिन सक्ने सम्भावित प्राविधिक समस्यालाई हटाइ ग्राहकको यात्रालाई थप सुरक्षित बनाउनु हो’ कम्पनीले भनेको छ ।
यस अभियान अन्तर्गत ज्याज, अकर्ड, सीआर–भी, सिभिक, सिटी र स्ट्रिम मोडेलका गाडी समावेश गरिएका छन् । कम्पनीले यी गाडीहरुको एयरब्याग कुनै पनि शुल्क नलिई दक्ष प्राविधिकहरूद्वारा परिवर्तन गरिदिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
यी गाडीधनीलाई अभियानमा समावेश भए, नभएको एकीन गर्न र तुरुन्तै अपोइन्टमेन्टका लागि आधिकारिक सर्भिस सेन्टरमा सम्पर्क गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ ।
