+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

होन्डाले २००१ देखि २०१४ सम्मका ६ मोडेलका गाडीमा निःशुल्क एयरब्याग परिवर्तन गरिदिने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २७ गते १७:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीले सन् २००१ देखि २०१४ सम्मका ६ मोडेल होन्डा गाडीमा निःशुल्क एयरब्याग परिवर्तन गर्ने सेफ्टी रिकल अभियान सुरु गरेको छ।
  • यो अभियान होन्डा मोटर कम्पनी जापानको विश्वव्यापी अभियानको हिस्सा भएको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ।
  • कम्पनीले ज्याज, अकर्ड, सीआर–भी, सिभिक, सिटी र स्ट्रिम मोडेलका गाडीधनीलाई आधिकारिक सर्भिस सेन्टरमा सम्पर्क गरी अपोइन्टमेन्ट लिन आग्रह गरेको छ।

२७ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालका लागि होन्डा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीले ग्राहकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै एक महत्त्वपूर्ण ‘सेफ्टी रिकल’ अभियान घोषणा गरेको छ ।

यस अभियान अन्तर्गत, कम्पनीले सन् २००१ देखि २०१४ सम्मका ६ मोडेलका होन्डा गाडीमा एयरब्याग पूर्ण रूपमा निःशुल्क परिवर्तन गरिदिने भएको छ ।

यो सेफ्टी रिकल अभियान होन्डा मोटर कम्पनी जापानको विश्वव्यापी अभियानको एक हिस्सा रहेको कम्पनीको भनाइ छ । ‘हाम्रो उद्देश्य पुराना गाडीहरूमा समयसँगै एयरब्याग इन्फ्लेटरमा देखिन सक्ने सम्भावित प्राविधिक समस्यालाई हटाइ ग्राहकको यात्रालाई थप सुरक्षित बनाउनु हो’ कम्पनीले भनेको छ ।

यस अभियान अन्तर्गत ज्याज, अकर्ड, सीआर–भी, सिभिक, सिटी र स्ट्रिम मोडेलका गाडी समावेश गरिएका छन् । कम्पनीले यी गाडीहरुको एयरब्याग कुनै पनि शुल्क नलिई दक्ष प्राविधिकहरूद्वारा परिवर्तन गरिदिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

यी गाडीधनीलाई अभियानमा समावेश भए, नभएको एकीन गर्न र तुरुन्तै अपोइन्टमेन्टका लागि आधिकारिक सर्भिस सेन्टरमा सम्पर्क गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ ।

होन्डा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सभामुखविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव : उपसभामुखले तोक लगाइन्, सभामुखले रोके

सभामुखविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव : उपसभामुखले तोक लगाइन्, सभामुखले रोके
एभरेस्ट महिला भलिबल लिगमा पोखरामाथि काठमाडौंको जित

एभरेस्ट महिला भलिबल लिगमा पोखरामाथि काठमाडौंको जित
जेनजी आन्दोलनमा भएको भौतिक क्षति मूल्यांकन गर्न तथ्यांक संकलन अन्तिम चरणमा

जेनजी आन्दोलनमा भएको भौतिक क्षति मूल्यांकन गर्न तथ्यांक संकलन अन्तिम चरणमा
‘परान’ हिट बनेपछि नीर शाह : मेरो अभिनय यात्राले भेटेको क्लाइमेक्स

‘परान’ हिट बनेपछि नीर शाह : मेरो अभिनय यात्राले भेटेको क्लाइमेक्स
राजनीतिक अस्थिरतामा सुर्ती उद्योगीले मौका छोप्न सक्ने सरोकारवालाको चिन्ता

राजनीतिक अस्थिरतामा सुर्ती उद्योगीले मौका छोप्न सक्ने सरोकारवालाको चिन्ता
जेनजी आन्दोलनमा विराटनगर महानगरपालिकामा साढे ९८ करोडको क्षति

जेनजी आन्दोलनमा विराटनगर महानगरपालिकामा साढे ९८ करोडको क्षति

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित