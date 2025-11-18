घोराही सिमेन्टको नोक्सानी उल्लेख्य घट्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- घोराही सिमेन्टले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नोक्सानी १२ करोड ८० लाख रुपैयाँमा घटाएको छ।
- पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको बिक्री आम्दानी ९० करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
- विद्युत् प्राधिकरणको पत्रले कम्पनीमा थप दायित्व सिर्जना हुन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ।
२८ कात्तिक, काठमाडौं । घोराही सिमेन्टले नोक्सानी उल्लेख्य घटाएको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको नोक्सानी १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीको नोक्सानी ५१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ थियो ।
बिक्री आम्दानी बढ्दा नोक्सानी उल्लेख्य घटेको हो । पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको बिक्री आम्दानी ९० करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । गत वर्षको यसै अवधिमा यस्तो आम्दानी ६६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ थियो ।
४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको यस कम्पनीको सञ्चित आम्दानी १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छ । कम्पनी नोक्सानमा रहेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी २.८० रुपैयाँ ऋणात्मक छ । त्यस्तै प्रतिसेयर नेटवर्थ १८६ रुपैयाँ ३८ पैसा छ । बिहीबार बजार बन्द हुँदा सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४२५.५० रुपैयाँ छ ।
कम्पनीले यसअघि भएको जेनजी आन्दोलनका कारण उत्पन्न परिस्थितिले व्यापार व्यवसायमा गम्भीर प्रभाव पारेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धी विवाद कायम रहेका बेला असोज २८ गते विद्युत् प्राधिकरणले वक्यौता रकम तिर्न भनेर पत्र पठाएको स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणको पत्रले थप दायित्व सिर्जना हुन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4