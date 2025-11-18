कालीमाटी बजारमा कुरिलोको भाउ बढ्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कालीमाटी बजारमा कुरिलोको भाउ शुक्रबार प्रतिकिलो औसत ५० रुपैयाँले बढेर ९ सय रुपैयाँ पुगेको छ।
- बिहीबार कुरिलोको मूल्य न्यूनतम ८ सयदेखि अधिकतम ९ सय ५० रुपैयाँसम्म थियो।
- कुरिलोमा बढी मात्रामा भिटामिन र प्रोटिन पाइने हुँदा यसको मूल्य महँगो हुन्छ।
२८ कात्तिक, काठमाडौं । कालीमाटी बजारमा कुरिलोको भाउ बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समतिको तथ्यांकअनुसार शुक्रबार कुरिलोको भाउ किलोमा औसत ५० रुपैयाँ बढेको छ ।
कालीमाटी बजारमा हिजो बिहीबार कुरिलो थोकमा प्रतिकिलो न्यूनतम ८ सयदेखि अधिकतम ९ सय र औसत ८ सय ५० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
आज शुक्रबार कुरिलोको मूल्य प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम ८ सय ५० देखि अधिकतम ९ सय ५० र औसत ९ सय रुपैयाँ कायम छ ।
कुरिलोमा बढी मात्रामा भिटामिन र प्रोटिन पाइन्छ । औषधीय गुण पाइने कुरिलो महँगो मूल्यमा किनबेच हुने गरेको छ ।
