बिहारमा पराजयपछि कंग्रेस आईका नेता थरुरले भने : गहिरो आत्मनिरीक्षण आवश्यक छ

कंग्रेस सांसद समेत रहेका थरुरले भने, ‘यो निश्चित रूपमा गम्भीर निराशाजनक छ, मलाई लाग्छ कि केही धेरै गहन आत्मनिरीक्षण गर्नुपर्नेछ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २८ गते १५:३२
Photo Credit : Photo Credit: ANI

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतीय कंग्रेसका नेता शशि थरुरले बिहार चुनावमा गम्भीर पराजयपछि गहिरो आत्मसमीक्षा आवश्यक भएको बताएका छन्।
  • एनडीए गठबन्धनले २४३ सिटमध्ये १९८ सिटमा अग्रता लिएको छ भने महागठबन्धन ३८ सिटमा अगाडि छ।
  • थरुरले भने, 'के गल्ती भयो— कार्यनीतिगत, सन्देश प्रवाहसम्बन्धी वा संगठनात्मक त्रुटिहरू थिए— भनेर अध्ययन गर्नु पनि हो।'

२८ कात्तिक, काठमाडौं । बिहार चुनावमा गम्भीर पराजयपछि भारतीय कंग्रेस पार्टीका नेता शशि थरुरले नतिजा निराशाजनक भएको भन्दै गहिरो आत्मसमीक्षा आवश्यक भएको बताएका छन् ।

कंग्रेस सांसद समेत रहेका थरुरले भने, ‘यो स्पष्ट छ कि एनडीएले अत्यधिक अग्रता लिएको छ। यो निश्चित रूपमा गम्भीर निराशाजनक छ र यदि यही अन्तिम नतिजा साबित भयो भने, मलाई लाग्छ कि केही धेरै गहन आत्मनिरीक्षण गर्नुपर्नेछ।’

उनले यो नतिजाले सामान्य समीक्षाले नपुग्ने देखाएको संकेत गरेका छन् । ‘मेरो मतलब केवल बसेर सोच्नु मात्र होइन, बरू के गल्ती भयो— के-के कार्यनीतिगत, सन्देश प्रवाह सम्बन्धी वा संगठनात्मक त्रुटिहरू थिए— भनेर अध्ययन गर्नु पनि हो’, उनले भने ।

उनले थपे, ‘म बिहारमा प्रचार गर्ने व्यक्ति होइन। मलाई प्रचारका लागि निमन्त्रणा गरिएको थिएन, त्यसैले म तपाईंलाई कुनै पनि प्रत्यक्ष जानकारी दिन सक्दिनँ। तर, मैले मानिसहरूसँग कुरा गरिरहेको छु… हाम्रो पार्टीका नेताहरूले कहाँ गल्ती भयो भनेर धेरै गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्छ ।’

एनडीए गठबन्धनले शुक्रबार साँझ विजय जुलुस निकाल्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

बिहारमा मतगणना जारी छ । २४३ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा एनडीए गठबन्धनले १९८ सिटमा अग्रता कायम गर्दा महागठबन्धन केवल ३८ सिटमा अगाडि देखिएको छ । अन्य उम्मेदवारहरूले केवल ७ ठाउँमा अग्रता हासिल गरिरहेका छन् ।

 

बिहार चुनाव भारतीय कंग्रेस पार्टी
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर

