+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विदेशी पर्यटकलाई ठगी गरेको अभियोगमा सुर्खेतका सिंजाली पक्राउ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २८ गते १५:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पोल्याण्डका १२ विदेशी पर्यटकलाई मोटरसाइकल राइडसहितको नेपाल भ्रमण सहजीकरण गर्ने प्रलोभन देखाएर ४० वर्षीय विशु सिंजालीले ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्।
  • सिंजालीले फेसबुक म्यासेन्जरबाट सम्पूर्ण प्याकेजसहित सेवा दिने भन्दै ७ दिनभित्र ३० प्रतिशत भुक्तानी लिएर सम्पर्कविहीन भएका थिए।
  • प्रहरीले रोल्पाबाट २६ कात्तिकमा पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको अनुसन्धान म्याद लिएको छ।

२८ कात्तिक, काठमाडौं । विदेशी पर्यटकलाई यात्रामा सहजीकरण गर्ने प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

पोल्याण्डका नागरिकलाई नेपाल भ्रमणमा मोटरसाइकल राइडको व्यवस्था गर्ने प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको अभियोगमा सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–३ का ४० वर्षीय विशु सिंजालीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

सिंजालीले आफ्नो कम्पनी अल्टिट्युड राईडर्स प्रालिले नेपाल भ्रमणका क्रममा मोटरसाइकल राइडसहित खाना, बस्न र अन्य प्रयोजनमा सहजीकरण गरिदिने भन्दै पोल्याण्डका १२ जनालाई ठगी गरेको उजुुरी परेको नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले जनाएको छ ।

उनले फेसबुक म्यासेन्जरबाट कुराकानी गरी सम्पूर्ण प्याकेजसहितको सेवा दिने प्रलोभन देखाएर सम्झौता भएको ७ दिनभित्र ३० प्रतिशत भूक्तानी लिएर सम्पर्कविहीन भएको पोल्याण्डका नागरिकले उजुरी दिएको ब्यूरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक दिपक राज अवस्थीले जानकारी दिए ।

अनुसन्धानपछि २६ कात्तिकमा रोल्पाबाट पक्राउ परेका सिंजालीमाथि थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट ५ दिनको म्याद लिइएको शुक्रबार ब्यूरोले जानकारी दिएको छ ।

ठगी अभियोग विदेशी पर्यटक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

क्यूएफएक्सले दियो ‘जारी २’ लाई सुपरहिटको मान्यता

क्यूएफएक्सले दियो ‘जारी २’ लाई सुपरहिटको मान्यता
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले बुझाए सम्पत्ति विवरण

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले बुझाए सम्पत्ति विवरण
मानसिक रूपले थाके धुर्मुस, प्राकृतिक उपचार खोज्दै

मानसिक रूपले थाके धुर्मुस, प्राकृतिक उपचार खोज्दै
‘परान’ को कमाइ ८ करोड नाघ्यो

‘परान’ को कमाइ ८ करोड नाघ्यो
बिहारमा पराजयपछि कंग्रेस आइका नेता थरुरले भने : गहिरो आत्मनिरीक्षण आवश्यक छ

बिहारमा पराजयपछि कंग्रेस आइका नेता थरुरले भने : गहिरो आत्मनिरीक्षण आवश्यक छ
मधेशमा सभामुख हटाउने प्रस्ताव अघि बढाइदिन सात दलले गुहारे प्रदेश प्रमुख

मधेशमा सभामुख हटाउने प्रस्ताव अघि बढाइदिन सात दलले गुहारे प्रदेश प्रमुख

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित