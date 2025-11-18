+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गृहमन्त्री अर्याल र बेलायती राजदूत फेनबीच भेटवार्ता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २८ गते १६:०५

२८ कात्तिक, काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र बेलायती राजदूत रोब फेनबीच शुक्रबार शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगेर बेलायती राजदूत फेनले गृहमन्त्री अर्यालसँग शिष्टाचार भेट गरेका हुन् ।

राजदूत फेनसहितको प्रतिनिधि मण्डल र मन्त्री अर्यालबीच मुलुकको पछिल्लो परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाका साथै समसामयिक विषयमा छलफल र जेनजी विद्रोहपछिको सङ्क्रमणकालिन अवस्थालाई सामान्य बनाउने सरकार र गृहमन्त्री अर्यालले खेलेको भूमिकाबारे कुराकानी भएको थियो ।

राजदूत फेनले नेपालमा हुन गइरहेको आसन्न निर्वाचनमा बेलायत सरकारको आवश्यक साथ सहयोग रहने बताएका गृहमन्त्री अर्यालको सचिवालयले जनाएको छ ।

भेटमा राजदूत फेनले दुई देशबीच कायम रहेको मैत्रीपूर्ण दुईपक्षीय सम्बन्ध सधैं प्रगाढ रहिरहने प्रतिबद्धता राखेका थिए ।

ओमप्रकाश अर्याल रोब फेन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन कानुन संशोधन गर्दैछौं : गृहमन्त्री अर्याल

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन कानुन संशोधन गर्दैछौं : गृहमन्त्री अर्याल
२४ भदौको विध्वंसमा संलग्न रहेको आरोपमा ४२९ जना पक्राउ, १६८ वटा मुद्दा दर्ता

२४ भदौको विध्वंसमा संलग्न रहेको आरोपमा ४२९ जना पक्राउ, १६८ वटा मुद्दा दर्ता
जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका ४६५ मध्ये ४४८ प्रहरी बिट सञ्चालनमा आए

जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका ४६५ मध्ये ४४८ प्रहरी बिट सञ्चालनमा आए
गृहमन्त्री अर्याल पहिलो पटक संसदीय समितिमा

गृहमन्त्री अर्याल पहिलो पटक संसदीय समितिमा
ओमप्रकाश अर्याल एमालेको गृहमन्त्री जस्तो लाग्न थालेको छ : सुदन गुरुङ

ओमप्रकाश अर्याल एमालेको गृहमन्त्री जस्तो लाग्न थालेको छ : सुदन गुरुङ
गृहमन्त्री अर्यालसँग अस्ट्रेलियाकी राजदूत जोन्स्टनको बिदाइ भेट

गृहमन्त्री अर्यालसँग अस्ट्रेलियाकी राजदूत जोन्स्टनको बिदाइ भेट

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित