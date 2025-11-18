+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बाबुराम, जनार्दन र सन्तोष परियार एकैठाउँ, ७ मंसिरमा एकता

७ मंसिरमा बृहत एकता घोषणा गर्ने सहमति नयाँ शक्तिका संयोजक दुर्गा सोव, प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियानका संयोजक सुदन किराँती र परियारले गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २८ गते १७:३६

२८ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) छाडेका सन्तोष परियार डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) र जनार्दन शर्मा नेतृत्वको प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियानमा समाहित हुने भएका छन् ।

७ मंसिरमा बृहत एकता घोषणा गर्ने सहमति नयाँ शक्तिका संयोजक दुर्गा सोव, प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियानका संयोजक सुदन किराँती र परियारले गरेका छन् ।

शुक्रबार सार्वजनिक सहमति पत्र अनुसार एकता तथा ध्रुवीकरणका लागि नयाँ बन्ने एकीकृत पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न एउटै बनाउने सहमति छ ।

देश तथा विदेशमा बस्ने प्रगतिशील लोकतान्त्रिक, वामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरू र विशेषगरी जेनजी पुस्तालाई बृहत् राजनीतिक पुनर्संरचनाको अभियानमा सहभागी हुन समेत उनीहरूले आह्वान गरेका छन् ।

भ्रष्ट, अनैतिक र अहंकारी प्रवृत्तिहरूलाई निर्वाचनबाटै परास्त गर्न सम्पूर्ण नयाँ तथा वैकल्पिक शक्तिहरू र नवयुवालाई हातेमालो गर्न समेत उनीहरूले अपिल गरेका छन् ।

देशको गम्भीर अर्थ राजनीतिक संकट, भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी र राजनीतिक पार्टीहरूमा देखिएको व्यापक भ्रष्टीकरणका विरुद्ध भएको जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा चुनौतीपूर्ण ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिको अग्रगामी निकास दिने र नेपाली राजनीतिको समग्र पुनर्संरचना गर्ने लक्ष्यका साथ सहमति भएको जनाइएको छ ।

हेर्नुहोस् सहमति पत्र :

डा. बाबुराम भट्टराई नार्दन शर्मा सन्तोष परियार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जेनजी अगुवालाई बाबुराम भट्टराईले भने- हात्तीसँग लड्नुपर्दा गाह्रो हुन्छ, राजनीतिमा ख्याल गर्नू

जेनजी अगुवालाई बाबुराम भट्टराईले भने- हात्तीसँग लड्नुपर्दा गाह्रो हुन्छ, राजनीतिमा ख्याल गर्नू
नेसपा (नयाँ शक्ति) ले थाल्यो जेनजी अगुवासँग अन्तरसंवाद    

नेसपा (नयाँ शक्ति) ले थाल्यो जेनजी अगुवासँग अन्तरसंवाद    
निर्वाचनको विकल्प छैन, नत्र देश अँध्यारो सुरुङमा फस्छ : डा. बाबुराम भट्टराई

निर्वाचनको विकल्प छैन, नत्र देश अँध्यारो सुरुङमा फस्छ : डा. बाबुराम भट्टराई
जेनजीका वास्तविक प्रतिनिधि चिन्न अन्तरिम सरकारलाई बाबुरामका ४ सुझाव

जेनजीका वास्तविक प्रतिनिधि चिन्न अन्तरिम सरकारलाई बाबुरामका ४ सुझाव
बाबुरामको सुझाव : संविधानको रक्षा गर्न बालेन–हर्क मिल्नुस् 

बाबुरामको सुझाव : संविधानको रक्षा गर्न बालेन–हर्क मिल्नुस् 
बाबुरामले भने– म राजनीतिबाट अलग भएको छैन, चुनावअघि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनुपर्छ

बाबुरामले भने– म राजनीतिबाट अलग भएको छैन, चुनावअघि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनुपर्छ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित