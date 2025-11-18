दोलखाको कालापानीमा माइक्रोबस दुर्घटना, १४ जना घाइते

२५ कात्तिक, काभ्रेपलाञ्चोक । शैलुङ भ्रमणमा आएका पर्यटक बोकेको माइक्रोबस दोलखाको शैलुङ गाउँपालिका–६ कालापानीमा दुर्घटना हुँदा १४ जना घाइते भएका छन् ।
काठमाडौंबाट पर्यटक लिएर आएको बागमती प्रदेश ००२ ज ६२०८ नम्बरको ईभी माइक्रोबस दुर्घटनामा परेको दोलखा प्रहरीका सूचना अधिकारी श्रीराम तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।
घाइते मध्ये ३ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । गम्भीर घाइतेलाई उपचारका लागि घटनास्थलबाट उद्धार गरी सिन्धु सदाबहार अस्पताल खाडीचौर पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
