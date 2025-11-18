+
जेन मलिक 'वन डाइरेक्सन' ब्याण्डमा फर्किन लागेको चर्चा के हो ?

‘द सन’ ले एक संगीत स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भन्यो, ‘यो एउटा ठूलो क्षण हो । हृदयविदारक भए पनि, लियामको निधनले उनीहरूलाई एकसाथ ल्याएको छ, यो अझ दुःखद छ कि उनी सदस्य पुनर्मिलन हुने क्षणलाई सेलिब्रेसन गर्ने सबैभन्दा ठूला चियरलिडर हुने थिए ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २८ गते १८:०७

  • गायक जेन मलिक वन डाइरेक्सनबाट बाहिरिएको एक दशकपछि पीपीएम म्युजिक लिमिटेडको सक्रिय निर्देशकको रूपमा पुनः नियुक्त भएका छन्।
  • नोभेम्बर ३ मा पेश गरिएका कागजातले जेनलाई कम्पनीभित्र महत्वपूर्ण नियन्त्रण भएको व्यक्तिको रूपमा चिनाएको छ।
  • लियाम पेनको निधनपछि ब्यान्डका सदस्यहरू सम्पर्कमा छन् र जेनको पुनरागमनलाई प्रशंसकहरूले पुनर्मिलनको संकेतको रूपमा हेरिरहेका छन्।

‘वन डाइरेक्सन’ ब्याण्डबाट बाहिरिएको एक दशक पछि, गायक जेन मलिक ब्यान्डमा पुनः सामेल भएको खबर छ, तर संगीत सिर्जनाको लागि भने होइन ।

हालै सार्वजनिक भएका केही महत्वपूर्ण प्रतिवेदनले ३२ वर्षीय ’पिलो टक’ गायकलाई फेरि एक पटक ब्याण्डको कम्पनी ‘पीपीएम म्युजिक लिमिटेड’ को सक्रिय निर्देशकको रूपमा नियुक्त गरिएको खुलासा गरेको छ ।

‘नोभेम्बर ३ मा पेश गरिएका कागजातले जेन मलिकलाई पीपीएम म्युजिक लिमिटेडको सक्रिय निर्देशकको रूपमा सूचीबद्ध गर्दछ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उक्त कम्पनी ’द एक्स फ्याक्टर’ मा वन डाइरेक्सनको उदयको समयमा स्थापित व्यावसायिक संस्था हो ।

सो प्रतिवेदनमा जेनलाई कम्पनीभित्र महत्वपूर्ण नियन्त्रण भएको व्यक्तिको रूपमा चिनाइएको छ, जसले कम्पनी भित्र उनको उल्लेखनीय प्रभाव रहेको संकेत गर्दछ ।

उनको पहिलेको निर्देशकीय कार्यकाल कम्पनीमा जुन २०, २०२६ मा समाप्त भयो । उक्त समाप्ती जुन २०१५ मा ब्याण्डबाट बहिगर्मन भएको एक वर्षपछि थियो ।

जेन अब ह्यारी स्टाइल्स, लुइस टमलिन्सन र नियाल होरानसँगै एक सह-निर्देशकको रूपमा देखा पर्नेछन् । ‘ द सन’ ले पहिलोपटक जेन मलिकबारेको यो समाचार प्रकाशमा ल्याएको थियो । खबर आएलगत्तै तुरुन्तै प्रशंसकमाझ अनुमान र उत्साह प्रसार भयो ।

यो कदम अहिलेको लागि पूर्णतया प्रशासनिक भए पनि, धेरैले यसलाई एकजना सदस्य लियाम पेनको मृत्युपछि ब्यान्ड सदस्यहरू पुनः एक हुने आशाजनक संकेतको रूपमा हेरिरहेका छन् ।

‘द सन’ ले एक संगीत स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भन्यो, ‘यो एउटा ठूलो क्षण हो । हृदयविदारक भए पनि, लियामको निधनले उनीहरूलाई एकसाथ ल्याएको छ, यो अझ दुःखद छ कि उनी सदस्य पुनर्मिलन हुने क्षणलाई सेलिब्रेसन गर्ने सबैभन्दा ठूला चियरलिडर हुने थिए ।’

शोमा देखा पर्दा उनीहरूले स्थापना गरेको मूल कम्पनी पीपीएम थियो । प्रिन्सेस पार्क मनोरको नामबाट उक्त कम्पनीको नाम राखिएको थियो, जुन निजी परिसर हो जहाँ ब्याण्ड आफ्नो सफलतासँगै सरेको थियो ।

स्रोतले यो पनि भन्यो, “लियामको मृत्यु भएदेखि केटाहरू सम्पर्कमा छन् ।’

पीपीएम म्युजिक लिमिटेडमा जेनको पुनरागमनको भावनात्मक महत्वको बाबजुद पनि, नयाँ संगीत सिर्जना-प्रस्तुति वा काममा औपचारिक पुनर्मिलनको कुनै आधिकारिक पुष्टि भैसकेको छैन ।

जेन मलिक वन डाइरेक्सन
सम्बन्धित खबर

निर्वाचन आयोगको सर्भर किन जान्छ झ्याप–झ्याप ?

निर्वाचन आयोगको सर्भर किन जान्छ झ्याप–झ्याप ?
दोलखाको कालापानीमा माइक्रोबस दुर्घटना, १४ जना घाइते

दोलखाको कालापानीमा माइक्रोबस दुर्घटना, १४ जना घाइते
‘डेडिकेटेड’ विवादमा उद्योगीले गुहारे प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीले गरे दुष्प्रचार, गरेनन् सहमति कार्यान्वयन

‘डेडिकेटेड’ विवादमा उद्योगीले गुहारे प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीले गरे दुष्प्रचार, गरेनन् सहमति कार्यान्वयन
एनपीएलको टिकटमा विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छुट दिन अखिल क्रान्तिकारीको माग

एनपीएलको टिकटमा विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छुट दिन अखिल क्रान्तिकारीको माग
मतदाता नामावली संकलन म्याद ५ दिन थपियो

मतदाता नामावली संकलन म्याद ५ दिन थपियो
माेरङमा जेनजी आन्दोलनका दिन तोडफोड र आगजनी गर्ने २१ जना पक्राउ

माेरङमा जेनजी आन्दोलनका दिन तोडफोड र आगजनी गर्ने २१ जना पक्राउ

