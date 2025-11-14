एन्फा प्रेसिडेन्ट लिगमा नव जनजागृतिको फराकिलो जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नव जनजागृति युवा क्लबले एन्फा प्रेसिडेन्ट लिग फुटबलमा हैरान्स क्लबलाईहराउँदै समूह ए मा पहिलो स्थान हासिल गरी सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
- सेमिफाइनलमा नव जनजागृतिले चित्लाङ एफसी सँग र काँक्रेविहारले लालीगुराँस एसोसिएसन क्लब सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।
- प्रेसिडेन्ट लिगको विजेताले १० लाख रुपैयाँ र उपविजेताले ५ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्।
२८ कात्तिक, काठमाडौं । एन्फा प्रेसिडेन्ट लिग फुटबल २०८२ अन्तरगत शुक्रबार भएको खेलमा नव जनजागृति युवा क्लबले हैरान्स क्लबलाई ७–२ ले हराएको छ ।
सो जितसँगै नव जनजागृति समूह एमा पहिलो स्थान पाउँदै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । सो समूहमा काँक्रेविहार १० अंक सहित दोस्रो भयो । काक्रेबिहारले गाईघाट फुटबल क्लबलाई ५–३ ले हरायो ।
सेमिफाइनलमा नव जनजागृतिले चित्लाङ एफसी तथा काक्रेबिहारले लालीगुराँस एसोसिएसन क्लबसँग खेल्ने छन् ।
शुक्रवार भएको खेलमा नव जनजागृतिलाई फराकिलो जित दिलाउने क्रममा सुजन डङ्गोलले ३ गोल गरे । प्रताप सिंह राई,अविनाश स्याङतान र कृपाकान्त महतो थारुले थप गोल गरे । सुजन सो खेलको प्लेयर अफ द म्याच घोषित भए । हैरान्सका विजय डोङ र सामुयल सुनारले गोल गरे ।
अर्को खेलमा काक्रेबिहारले गाईघाट फुटबल क्लबलाई ५–३ ले हरायो । काँक्रेविहारका लागि अनीश घर्ती क्षेत्रीले ३ गोल गरे । आशिष चापागाईँ र गणेश पुलामी मगरले थप गोल गरे । गाईघाटका पविन राईले दुई गोल गरे भने विवश श्रेष्ठले एक गोल गरे ।
२ मंसिरसम्म हेटौंडामा आयोजना हुने लिगमा शीर्ष ४ स्थान पाउने टोली राष्ट्रिय लिगमा प्रवेश पाएका छन् । प्रेसिडेन्ट लिगको विजेता टोलीले १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छ । उपविजेताले ५ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छ ।
