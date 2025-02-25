+
English edition

नामिबियाका ट्रम्पलमनले लुम्बिनीबाट एनपीएल खेल्ने

२०८२ कात्तिक २९ गते ८:०६ २०८२ कात्तिक २९ गते ८:०६

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
नामिबियाका ट्रम्पलमनले लुम्बिनीबाट एनपीएल खेल्ने

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लुम्बिनी लायन्सले नेपाल प्रिमियर लिग २०२५ का लागि नामिबियाका बाँयाहाते पेस बलर रुबेन ट्रम्पलमनलाई अनुबन्ध गरेको छ।
  • रुबेन ट्रम्पलमनले नामिबियाका लागि ४९ एकदिवसीय र ४४ टी२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका छन् र टी२० विश्वकप २०२४ मा ४ विकेट लिएका थिए।
  • लुम्बिनीले यसअघि अष्ट्रेलियाका डार्शी सर्ट, इटालीका थोमस ड्राका र अफगानिस्तानका गुल्बादिन नइबलाई अनुबन्ध गरिसकेको छ।

२९ कात्तिक, काठमाडौं । लुम्बिनी लायन्सले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) २०२५ लागि नामिबियाका बाँयाहाते पेस बलर रुबेन ट्रम्पलमनलाई अनुबन्ध गरेको छ ।

यसअघि तीन विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गरेको लुम्बिनीका लागि ट्रम्पलमन चाैथो विदेशी खेलाडी हुन् । लुम्बिनीले यसअघि अष्ट्रेलियाका ब्याटर डार्शी सर्ट, इटालीका पेस बलर थोमस ड्राका र अफगानिस्तानका अलराउण्डर गुल्बादिन नइबलाई अनुबन्ध गरिसकेको छ ।

पेस बलर रुबेन ट्रम्पलम्यानलाई अनुबन्ध गर्दै लुम्बिनी लायन्सले बलिङ लाइनअप बलियो बनाएको छ । २७ वर्षीय ट्रम्पलमनले नामिबियाका लागि ४९ एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय र ४४ टी२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका छन् । उनले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा ७३ र टी२० अन्तर्राष्ट्रियमा ४९ विकेट लिएका छन् ।

टी२० विश्वकप २०२४ अन्तर्गत बार्बाडोसमा भएको ओमान विरुद्धको खेलमा उनले टी२० करियरका बेस्ट बलिङ गरेका थिए । जसमा उनले २१ रन खर्चेर ४ विकेट लिएका थिए ।

यस्तै टी-२० अन्तर्राष्ट्रियमा उनले २६७ रन समेत बनाएका छन् । जसमा ४६ रन उनको व्यक्तिगत उच्च स्कोर हो । एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा उनले दुई अर्धशतक प्रहार गरेका छन् ।

२०२५ अक्टोबरमा दक्षिण अफ्रिकासँगको टी-२० मा ऐतिहासिक जित निकाल्दा ट्रम्पलमनले महत्वपूर्ण ३ विकेट लिनुका साथै अविजित ११ रन बनाएका थिए ।

दक्षिण अफ्रिकाको डर्बनमा जन्मिएका ट्रम्पलमन दक्षिण अफ्रिकाको डोमेस्टिक सिस्टमबाट आएका हुन् । तर आफ्नो बुबा जन्मेको देश नामिबियाका लागि खेल्न थालेपछि उनी चर्चामा आए ।

उनले सन् २०२१ मा टी-२० अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यु गरेका थिए । त्यसयता उनी नामिबियाका मुख्य पेस बलरको रुपमा छन् । बायाँ हातले बलर उनीसँग धेरै भ्यारिएसन छ ।
उनी १४० किमी प्रति घण्टाको गतिमा बलिङ गर्न सक्छन् ।

रुबेनले तीन पटक टी-२० विश्वकप खेलेका छन् । उनीसँग नेपालमा आएर खेलेको अनुभव छ । लिग टु क्रिकेटमा उनले कीर्तिपुरमा आएर खेलिसकेका छन् । यस्तै उनले नेपाल भ्रमणमा नामिबियाले टी२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल समेत खेलेको छ ।

लुम्बिनी लायन्स टिम

रोहित कुमार पौडेल, सन्दिप जोरा, दिनेश अधिकारी, अभिशेष गौतम, तिलक भण्डारी, सुमित महर्जन, दुर्गेश गुप्ता, दिलिप नाथ, शेर मल्ल, आदिल खान, विशाल पटेल

विदेशी खेलाडी : डार्शी सर्ट, थोमस ड्राका, गुल्बादिन नइब, रुबेन ट्रम्पलम्यान
ट्यालेन्ट हन्ट : समिर अली
मेन्टर : रोबिन सिंह
मुख्य प्रशिक्षक : टिनु योहान्नान
कन्सलट्यान्ट प्रशिक्षक : शक्ति गौचन
सहायक प्रशिक्षक : सुवास खकुरेल

रुबेन ट्रम्पलमन लुम्बिनी लायन्स
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
राष्ट्रिय समाचार

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
छुटाउनुभयो कि?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
छुटाउनुभयो कि?

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

नामिबियाका ट्रम्पलमनले लुम्बिनीबाट एनपीएल खेल्ने

नामिबियाका ट्रम्पलमनले लुम्बिनीबाट एनपीएल खेल्ने

नेपाली डेफलिम्पिक्स टोली जापान प्रस्थान

नेपाली डेफलिम्पिक्स टोली जापान प्रस्थान

ब्लाइन्ड महिला टी-२० विश्वकपमा नेपाल भारतसँग पराजित

ब्लाइन्ड महिला टी-२० विश्वकपमा नेपाल भारतसँग पराजित

महिला कबड्डी विश्वकप खेल्न नेपाली टोली शनिबार बंगलादेश जाँदै

महिला कबड्डी विश्वकप खेल्न नेपाली टोली शनिबार बंगलादेश जाँदै

एभरेस्ट महिला भलिबल लिग : ललितपुरमाथि कर्णालीको शानदार पुनरागमन जित

एभरेस्ट महिला भलिबल लिग : ललितपुरमाथि कर्णालीको शानदार पुनरागमन जित

एन्फा प्रेसिडेन्ट लिगमा नव जनजागृतिको फराकिलो जित

एन्फा प्रेसिडेन्ट लिगमा नव जनजागृतिको फराकिलो जित

ट्रेन्डिङ

कर्णाली याक्सको जर्सी ४ हजार उचाइको नदाइ डाबमा सार्वजनिक गरिने

कर्णाली याक्सको जर्सी ४ हजार उचाइको नदाइ डाबमा सार्वजनिक गरिने
खेलकुदमन्त्रीको पहिलो निर्णय : मातहतका सबै निकायको बैठक लाइभ गर्ने

खेलकुदमन्त्रीको पहिलो निर्णय : मातहतका सबै निकायको बैठक लाइभ गर्ने
हरि हजुर पुरुष भलिबलको कप्तान नियुक्त

हरि हजुर पुरुष भलिबलको कप्तान नियुक्त
क्रिकेट रंगशालामा धुर्मुस-सुन्तलीले करिब ६० करोड बराबरको काम गरेको सरकारी मूल्यांकन रिपोर्ट

क्रिकेट रंगशालामा धुर्मुस-सुन्तलीले करिब ६० करोड बराबरको काम गरेको सरकारी मूल्यांकन रिपोर्ट
बाँकेमा ‘फिफा फुटबल फर स्कुल’ कार्यक्रम उद्घाटन

बाँकेमा ‘फिफा फुटबल फर स्कुल’ कार्यक्रम उद्घाटन
प्रिमियर लिगमा शीर्षस्थानको आर्सनल बराबरीमा रोकियो

प्रिमियर लिगमा शीर्षस्थानको आर्सनल बराबरीमा रोकियो

वेबस्टोरिज

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ