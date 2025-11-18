+
बानेश्वर सडकमा फुट्यो खानेपानीको पाइप (तस्वीरहरू)

पाइप फुटेर अहिले सडक अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । सडकमा गुडिरहेका सवारी साधन र मान्छेहरू पानी बगेसँगै समस्यामा परेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २९ गते २०:५१

२९ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर–तीनकुने सडकखण्डमा खानेपानीको पाइप फुटेर सडक जलमग्न भएको छ । सिभिल अस्पतालबाट तीनकुनेतर्फ जाने बाटोमा पानीको पाइप फुटेको हो ।

पाइप फुटेर अहिले सडक अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । सडकमा गुडिरहेका सवारी साधन र मान्छेहरू पानी बगेसँगै समस्यामा परेका छन् ।

सो क्षेत्रमा बनाइएको आकाशे पुलको छेउमा खानेपानीको पाइप फुटेको प्रहरीले बताएको छ ।

पानी सिधै खोलामा पुगेकाले जोखिम नरहेको प्रहरीले बताएको छ ।

तस्वीरहरू : पुष्पराज चौलागाईं/अनलाइनखबर

नयाँ बानेश्वर
मनै लोभ्याउने इन्द्रेणी (तस्वीरहरू)

मनै लोभ्याउने इन्द्रेणी (तस्वीरहरू)

