लडाकू विमानबाट अमेरिकाले गर्‍यो आणविक बमको सफल परीक्षण

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक ३० गते १५:५७

  • संयुक्त राज्य अमेरिकाले बी–६१–१२ आणविक बमको एफ–३५ए लडाकू विमानमार्फत गरिने भण्डार उडान परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ।
  • स्यान्डिया राष्ट्रिय प्रयोगशालाले नेभाडास्थित टोनोपा टेस्ट रेन्जमा अगस्ट १९ देखि २१ सम्म परीक्षण गरिएको जनाएको छ।
  • बी–६१–१२ को जीवन विस्तार कार्यक्रमले सेवा अवधि कम्तीमा २० वर्षले बढाउने र सन् २०२६ मा उत्पादन पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ।

३० कात्तिक, वासिङ्टन । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो अत्याधुनिक बी–६१–१२ आणविक गुरुत्वाकर्षण बमको स्टेल्थ एफ–३५ए लडाकू विमानमार्फत गरिने भण्डार उडान परीक्षणहरूको महत्त्वपूर्ण शृङ्खला सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ ।

अमेरिकी ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत स्यान्डिया राष्ट्रिय प्रयोगशालाले बिहीबार जारी गरेको विवरणमा युटाको हिल एयर फोर्स बेसको समन्वयमा नेभाडास्थित टोनोपा टेस्ट रेन्जमा गत अगस्ट १९ देखि २१ सम्म परीक्षण गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

स्यान्डियाले जारी गरेको रिपोर्टअनुसार परीक्षणमा प्रयोग गरिएका बी–६१–१२ का निष्क्रिय एकाइहरू एफ–३५ए बाट सफलतापूर्वक निष्कासन गरिएको पाइएको छ । यसले विमान, चालक दल तथा हतियार प्रणालीको अन्तिम–देखि–अन्तिम सञ्चालन क्षमता पुष्टि गर्छ ।

अमेरिकी नेसनल न्युक्लियर सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (एनएनएसए) ले स्यान्डियासँगको सहकार्यमा यस वर्ष एफ–३५ प्लेटफर्ममा संयुक्त परीक्षण एसेम्बलीहरू प्रयोग गरी गरिएको एकमात्र बी–६१–१२ स्टकपाइल उडान परीक्षणका रूपमा यसलाई वर्णन गरेको छ ।

उक्त उडान परीक्षणहरूले हतियार तथा त्यसको डेलिभरी प्लेटफर्मको परिचालन तयारी मूल्याङ्कन गर्न महत्त्वपूर्ण चरणको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

विकासपछि अमेरिकी आणविक भण्डारको प्रमुख भाग बनेको बी–६१–१२ लामो समयदेखि चलिरहेको बहुवर्षीय जीवन विस्तार कार्यक्रम एनएनएसएले सन् २०२४ को अन्त्यमा पूरा गरेपछि यसको सेवा अवधि कम्तीमा २० वर्षले बढाइएको छ ।

सफल परीक्षणले एफ–३५ जस्ता उन्नत स्टेल्थ लडाकू विमानसँग बमको पूर्ण अनुकूलता सुनिश्चित गर्दै भविष्यका आणविक मिसनहरूका लागि यसको विश्वसनीयता पुनः प्रमाणित गर्दछ ।

जीवन विस्तार कार्यक्रमले बी–६१ हतियार भण्डारमा पहिचान गरिएका सबै उमेर–सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गरेको, इन्क्रिप्सन प्रविधि अद्यावधिक गरेको, हतियारको सुरक्षा तथा नियन्त्रण प्रणाली आधुनिकीकरण गरेको र भविष्यमा विकसित हुने नयाँ विमान प्लेटफर्मसँग मिलानयोग्य बनाउने आधार तयार गरेको बताइएको छ ।

नवीकरण गरिएको बी–६१–१२ को पूर्ण–स्तर उत्पादन यस वर्ष मे महिनादेखि सुरु भइसकेको छ र सन् २०२६ मा पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्यान्डियाका बी–६१–१२ तथा बी–६१–१३ का निगरानी प्रमुख जेफ्री बोयडले यस परीक्षणलाई ‘धेरै एजेन्सीहरूका विशेषज्ञहरूको दीर्घ योजना र कठोर परिश्रमको उत्कृष्ट उपलब्धि’ भन्दै प्रशंसा गरेका छन् ।

उनका अनुसार यस वर्ष भएको बी–६१–१२ उडान परीक्षणको दायरा विगतका वर्षहरूभन्दा धेरै व्यापक रहेकाले यो महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन साबित भएको छ ।

सफल उडान परीक्षणसँगै यस शृङ्खलामा एफ–३५ सवार संयुक्त परीक्षण एसेम्बलीका लागि पहिलो पटक थर्मल पूर्व–शर्त प्रक्रिया पनि समावेश गरिएको थियो ।

यस प्रक्रियाअन्तर्गत बमलाई वास्तविक तैनाथीसँग मिल्दोजुल्दो चरम वातावरणीय अवस्थाहरूमा राखेर परीक्षण गरियो, जसले बी–६१–१२ ले आवश्यक सुरक्षात्मक तथा प्राविधिक मापदण्डहरू पूरा गरेको पुष्टि गर्दछ ।

बी–६१ शृङ्खलालाई सन् १९६८ देखि अमेरिकी वायुसेना तथा नाटो आधारहरूबाट तैनाथ गरिँदै आएको छ । बी–६१–१२ उक्त शृङ्खलाको नवीनतम संशोधित संस्करण हो, जसलाई हालका प्राविधिक सुधारपछि कम्तीमा २० वर्षको विस्तारित सेवा अवधि प्रदान गरिएको छ ।

अमेरिका आणविक बम लडाकू विमान
प्रतिक्रिया

