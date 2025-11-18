+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

देउवालाई विश्वप्रकाशले भने- विशेष महाधिवेशनको माग बेवास्ता गरिए राजीनामा दिन्छु

‘कांग्रेस विधान सम्मत नचल्नेगरी फरक तरिकाले चल्ने निर्णय गर्‍यो भने त्यो निर्णय गरेकै मितिबाट लागु हुने गरी महामन्त्री छोड्छु,’ शर्माले देउवालाई भनेका थिए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक ३० गते १७:०१

३० कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर विधानसम्मत माग गरिएको विशेष महाधिवेशनलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिले विधानको आधारमा हस्ताक्षर संकलन गरेर लिखित माग गरेको विषय विपरित हुने गरी पार्टीले निर्णय गरे महामन्त्री पदबाट राजीनामा गर्ने समेत महामन्त्री शर्माले सभापति देउवालाई बताएका छन् ।

शुक्रबार सिंगापुरबाट फर्केका सभापति देउवालाई भेट्न महामन्त्री शर्मा आइतबार मध्यान्ह पुगेका थिए । सभापति देउवासँग झण्डै डेढ घण्टा कुराकानी गरेका शर्माले विधानसम्मत मागलाई वेवास्ता गर्न नहुने विचार सभापति देउवासँग राखेका थिए । देउवालाई भेटेर फर्केलगत्तै महामन्त्री शर्माले पार्टीका सिमित नेतालाई आफूले सभापतिसँग राखेका धारणा सुनाएका थिए ।

हात्तिसारस्थित एक रेष्टुरेन्टमा पार्टी नेताहरूसँग कुरा गर्ने क्रममा महामन्त्री शर्माले सभापतिलाई आफूले राखेको विचार सुनाएका हुन् । विशेष महाधिवेशन विधानले गरेको व्यवस्था भएको हुँदा बाध्यकारी भएको शर्माले देउवालाई बताएका थिए ।

‘संसद् विघटन संविधान भन्दा बाहिरबाट गरिएको भनेर संविधानसम्मत नभएको  कांग्रेसले भनेको छ । विशेष महाधिवेशन पार्टीको विधानसम्मत् माग हो । त्यसलाई सम्बोधन गरिएन भने हामी विधानसम्मत चलेको हुँदैन,’ देउवालाई राखेका धारणा महामन्त्री शर्माले पार्टी नेतालाई सुनाएका थिए ।

महामन्त्री शर्माले विशेष महाधिवशेनको सम्बोधन नगरी पार्टीले अन्य निर्णय गरेमा पदबाट राजीनामा दिने समेत बताएका थिए ।

‘कांग्रेस विधान सम्मत नचल्नेगरी फरक तरिकाले चल्ने निर्णय गर्‍यो भने त्यो निर्णय गरेकै मितिबाट लागु हुने गरी महामन्त्री छोड्छु,’ शर्माले देउवालाई भनेका थिए ।

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार महामन्त्री शर्माले देउवालाई आज राखेका धारणा कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई जानकारी गराइसकेका छन् ।

कांग्रेस विधानको धारा १७ (२) मा विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था छ । केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता देखेर निर्णय गरेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विधानको यही धारा अन्तर्गत रहेर ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर संकलन गरेर कार्यवाहक सभापति खड्कालाई बुझाएका छन् । विशेष महाधिवेशनका लागि लिखित माग गरेको ३ महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । असोज २९ गते विशेष महाधिवेशनका लागि लिखित माग पेश गरिएको हुँदा तीन महिने अवधि पुस २८ मा सकिने छ ।

महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नियमित महाधिवेशन पुस १६ देखि १९ सम्म हुन नसके विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री थापाले १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्ताव समेत गरेका थिए ।

संस्थापन पक्षका शीर्ष तहका नेताहरु चुनावअघि महाधिवेशनका लागि तयार नहुँदा सहमति जुट्न सकेको छैन । २८ असोजदेखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा चुनावपछि महाधिवेशन हुनुपर्ने संस्थापन पक्षका शीर्ष नेताहरुले जोड दिइरहेका छन् । दुई महामन्त्री थापा र शर्मा नियमित गर्न नसक्ने भए विशेषमा जानै पर्ने विचार राखिरहेका छन् ।

संस्थापनइतरका नेता डा. शेखर कोइराला चुनावअघि नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने दृष्टिकोण राखिरहेका छन् । महामन्त्री थापाले नेताहरू नियमित महाधिवेशनका लागि तयार नभएको हुँदा विशेष बाहेक अर्को विकल्प नभएको केन्द्रीय समितिमा बताएका थिए । मंसिर २७ विशेष महाधिवेशन हुने गरी महामन्त्री थापाले मिति समेत प्रस्ताव गरेका छन् ।

पार्टीभित्रको विवादमा समाधानका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले नेताहरू बोलाएर धारणाहरू सुनिरहेका छन् । सिंगापुरबाट उपचार गरेर फर्के लगत्तै देउवाले पार्टी नेताहरुलाई बोलाएर छलफल गरिरहेका छन् । शनिबार साँझ आफू निकटका चार नेतालाई देउवाले डाकेर छलफल गरेका थिए । नेताहरु डा. प्रकाशशरण महत, एनपी साउद, बालकृष्ण खाँण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सभापति देउवालाई हिजो भेटे । सभापतिलाई भेट्न आज महामन्त्री शर्मा गएका थिए ।

नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन विशेष महाधिवेशन विश्वप्रकाश शर्मा शेरबहादुर देउवा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नियमित हुन नसके विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने सिन्धुलीका ९ पालिका सभापतिहरूको माग

नियमित हुन नसके विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने सिन्धुलीका ९ पालिका सभापतिहरूको माग
उपचारबाट फर्के लगत्तै देउवा सक्रिय, नेताहरूलाई बोलाएर थाले भेटघाट

उपचारबाट फर्के लगत्तै देउवा सक्रिय, नेताहरूलाई बोलाएर थाले भेटघाट
‘नियमित नगर्ने, विशेष महाधिवेशन पनि निस्तेज पारे कांग्रेस सग्लो रहँदैन’

‘नियमित नगर्ने, विशेष महाधिवेशन पनि निस्तेज पारे कांग्रेस सग्लो रहँदैन’
कांग्रेस संस्थापनको रणनीति : सहमति भए- चुनावपछि महाधिवेशन, नभए- भोटिङ

कांग्रेस संस्थापनको रणनीति : सहमति भए- चुनावपछि महाधिवेशन, नभए- भोटिङ
कांग्रेस गण्डकीको निष्कर्ष : मंसिरभित्रै महाधिवेशन, अनि मात्रै चुनाव

कांग्रेस गण्डकीको निष्कर्ष : मंसिरभित्रै महाधिवेशन, अनि मात्रै चुनाव
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक जारी

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक जारी

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित