दृष्टिविहीन महिला क्रिकेट: अमेरिकालाई १० विकेटले हराउँदै नेपाल सेमिफाइनलमा

- नेपालले भारतमा जारी दृष्टिविहीन महिला टी–ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेटमा अमेरिकालाई १० विकेटले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
- नेपालले चार खेलबाट छ अङ्क जोडेको छ र यसअघि श्रीलङ्का र अष्ट्रेलियालाई पराजित गरेको थियो भने भारतसँग हार बेहोरेको थियो।
- अमेरिकाले प्रस्तुत गरेको १८ रनको लक्ष्य नेपालले चार बलमा कुनै विकेट गुमाएन पूरा गर्यो र दिलसरा धमलाले अविजित १२ रन बनाइन्।
३० कात्तिक, काठमाडौँ। भारतमा जारी दृष्टिविहीन महिला टी–ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल अमेरिकालाई पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
भारतमा आज भएको खेलमा नेपालले अमेरिकालाई १० विकेटले पराजित गर्दै जित हासिल गरेको हो। यो जितसँगै नेपालले चार खेलबाट छ अङ्क जोडेको छ ।
यसअघि श्रीलङ्का र अष्ट्रेलियालाई पराजित गरेको नेपालले भारतसँग भने हार बेहोरेको थियो ।
अमेरिकाले प्रस्तुत गरेको १८ रनको लक्ष्य पच्छाएको नेपाल चार बलमा कुनै पनि विकेट नगुमाइ पूरा गर्यो।
नेपालका लागि दिलसरा धमलाले अविजित १२ रन बनाइन्। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको अमेरिका नौ दशमलव चार ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै १७ रनमै समेटियो।
अमेरिकाका कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन् । नेपालका लागि दिलसरा धमलाले तीन र सुनिता घिमिरेले समान एक÷एक विकेट लिए।
