फ्लडलाइटमा खेल्न पाउनु निकै रोमाञ्चक अनुभव हुनेछ : पूर्व कप्तान पवन अग्रवाल

३० कात्तिक, काठमाडौं । अनलाइनखबर डट कमले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दोस्रो संस्करणलाई मध्यनजर गर्दै ‘ओके एनपीएल बज‘ शृंखला सुरुवात गरेको छ ।
यही मंसिर १ गतेदेखि कीर्तिपुरस्थित टीयू अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा एनपीएलको दोस्रो संस्करण सुरु हुँदैछ । जहाँ ८ फ्रेन्चाइज टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा बढ्दो क्रिकेटको क्रेज, तेस्रो पटक टी२० विश्वकपमा नेपालको यात्रा अनी फ्रेन्चाइज क्रिकेटको चर्चाले गर्दा अहिले क्रिकेट नेपाली खेलकुदमा पर्यावाची जस्तै बनेको क्रिकेट विज्ञहरुको भनाई छ ।
ओके एनपीएल बजको पहिलो एपिसोडमा नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान पवन अग्रवालसँग क्रिकेट विश्लेषक तथा प्रस्तोता बिराट राएमाझीले नेपाली क्रिकेट र अब सुरु हुन लागेको एनपीएल लगायत विभिन्न विषयमा कुरा गरेका छन् ।
ओके एनपीएल बजमा एनपीएलको प्रि म्याच, पोष्ट म्याच, टिमहरुको तयारी खेलाडीको प्रदर्शन देखि मैदान भित्र र बाहिरका विभिन्न विषयमा क्रिकेट विश्लेषक लगायत विभिन्न व्यक्तिहरुसँग कुराकानी हुनेछ ।
साथै अनलाइनखबरले विगतमा जस्तै यस पटक पनि एनपीएलको हरेक खेलको बल बाई बल लाइट अपडेटसँगै विभिन्न गतिविधिहरु क्रिकेट समर्थकका लागि प्रस्तुत गर्नेछ ।
टीयू मैदानमा पहिलो पटक फ्लडलाइट र प्यारापिट जडान गरिएपछि पहिलो पटक खेल हुँदैछ र एनपीएलको दोस्रो संस्करणका अधिकांश खेल फ्लडलाइटमुनी नै खेलाइनेछ ।
पूर्व कप्तान पवन अग्रवालले फ्लडलाइट खेल्न पाउनु निकै रोमाञ्चक हुने बताए । उनले आफूले धेरै पहिले एक पटक मात्र पाकिस्तानमा फल्डलाइटमा खेल्न पाएको स्मरण गरे ।
नेपालमा यती चाडै काम सम्पन्न भएर फ्लडलाइट तयार हुँदा यो सरप्राइज नै हुने कुरा भएको उनले सुनाए ।
यस्तै उनले प्यारापिट राखेपछि अब कति संख्यामा टिकट विक्री भयो भन्ने विषयमा प्रष्ट हुने बताए ।
अग्रवालले एनपीएलका लागि सबै तयार रहेको र यो लिग सफल होस् भन्ने शुभकामना दिएका छन् ।
साढे दुई दशकअघि नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कप्तान रहेका उनै अग्रवालसँग विराट राएमाझीले एनपीएल र नेपाली क्रिकेटको बारेमा गरेको विशेष कुराकानी :
