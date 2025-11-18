१ मंसिर, काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् सीटीईभीटीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा क्यूआर कोड समावेश गरिएको छ ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरले शैक्षिक प्रमाण पत्रमा क्यूआर कोड समावेश हुनेसम्बन्धी सूचना निकालेको छ । सूचनाअनुसार आजैदेखि यो लागू हुनेछ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट आइटिएमएस/अनलाइनबाट जारी हुने डिप्लोमा र प्रमाणपत्र तहको ट्रान्सक्रिप्टमा र प्रि-डिप्लोमा तहको मूल प्रमाणपत्रमा आजदेखि लागू हुने गरी क्यूआर कोड समावेश गरी प्रमाण पत्र जारी गर्ने निर्णय भएको सूचनामा उल्लेख छ ।
