आलुको भाउ बढ्यो, यस्तो छ कालीमाटीको मूल्य

१ मंसिर, काठमाडौं । कालीमाटी बजारमा आलुको भाउ बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारका लागि निर्धारण गरेको मूल्यसूची अनुसार आलुको भाउ बढेको हो ।
बजारमा रातो, सेतो गरी दुई प्रकारका आलु किन्न पाइन्छ । त्यसमध्ये रातो आलु भारतीय पनि बजारमा आउँछ ।
आज सोमबार कालीमाटी बजारमा रातो आलु भारतीय प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम ५० देखि अधिकतम ५२ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । औसत मूल्य ५१ रुपैयाँ कायम छ। हिजो आइतबार रातो आलु भारतीय न्यूनतम ४५ देखि अधिकतम ४८ र औसत ४६ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
हिजो आइतबारको तुलनामा आज सोमबार रातो आलु भारतीयको औसत मूल्य ५ रुपैयाँ बढेको छ ।
आज सोमबार सेतो आलुको मूल्य पनि बढेको छ । आज सेतो आलु प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम ४२ देखि अधिकतम ४६ र औसत ४४ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
हिजो आइतबार भने सेतो आलु प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम ४० देखि अधिकतम ४४ र औसत ४२ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
यस्तै आज रातो आलु प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम ५५ देखि अधिकतम ६० र औसत ६० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
