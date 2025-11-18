कुखुरा मासुको भाउ बढ्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले सोमबारदेखि कुखुरा मासुको भाउ प्रतिकिलो १० देखि १५ रुपैयाँले बढेको जानकारी दिएको छ।
- जिउँदो कुखुरा प्रतिकिलो मूल्य २ सय ३० रुपैयाँ र तयारी मासुको मूल्य ३ सय २५ रुपैयाँ कायम भएको छ।
- संघ अध्यक्ष जंगबहादुर बीसीले जाडो बढ्दा कुखुरा उत्पादन घट्ने र त्यसले मूल्य वृद्धि हुने खुलाएका छन्।
१ मंसिर, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा कुखुरा मासुको भाउ बढेको छ । राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघका अनुसार आज सोमबारदेखि लागु हुने गरी भाउ बढेको हो ।
राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघ अध्यक्ष जंगबहादुर बीसीले कुखुरा मासुको भाउ किलोमा १० रुपैयाँदेखि १५ रुपैयाँसम्म बढेको जानकारी दिए ।
भाउ बढेसँगै जिउँदो कुखुरा प्रतिकिलो २ सय ३० रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि जिउँदो कुखुरा किलोको २ सय २० रुपैयाँ थियो ।
उपभोक्ताले भने प्रतिकिलो २ सय ५० रुपैयाँमा जिउँदो कुखुरा खरिद गर्न पाउने अध्यक्ष बिसीले बताए ।
यस्तै तयारी कुखरा मासुको मूल्य पनि बढेको छ । तयारी मासु प्रतिकिलो १५ रुपैयाँले बढेको हो । तयारी मासुको मूल्य ३ सय २५ रुपैयाँ पुगेको अध्यक्ष बीसीले बताए ।
बीसीका अनुसार जाडो बढ्दै गएपछि कुखुरा उत्पादन घट्ने भएकाले मूल्यवृद्धि भएको हो । ‘चिसोमा उत्पादन कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन कम हुँदा बजारमा कुखुरा अभाव हुने र त्यसले मूल्य बढ्ने हुन्छ ।’
