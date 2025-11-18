+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

जनकपुर बोल्ट्स 2025

130/6 (20)
काठमान्डु गोर्खाज 2025 va जनकपुर बोल्ट्स 2025 vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

95/2 (14.2)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

३४ बलमा ३६ रन आवश्यक

जनकपुर बोल्ट्स 2025

130/6 (20)
vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

95/2 (14.2)
WC Series
जनकपुर बोल्ट्स 2025
130/6 (20)
VS
३४ बलमा ३६ रन आवश्यक
काठमान्डु गोर्खाज 2025
95/2 (14.2)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

पाँचखाल सेजको ‘डीपीआर’ बनाउन लगानी बोर्ड र चिनियाँ कम्पनीबीच समझदारी

समझदारी अनुसार प्रस्तावक कम्पनीले लगानी बोर्डबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी करिब १० महिनाभित्र लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्ने छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १ गते १८:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काभ्रेपलाञ्चोक पाँचखालमा पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि लगानी बोर्ड र चिनियाँ कम्पनीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
  • समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका सीईओ सुशील ज्ञवाली र नेपाल हेहे इकोनोमिक डेभलपमेन्ट जोन कम्पनी लिमिटेडका आधिकारिक प्रतिनिधि यिन लिउबिङले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
  • प्रस्तावक कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएपछि करिब १० महिनाभित्र गुणस्तरीय विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डमा पेस गर्नेछ।

१ मंसिर, काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोक पाँचखालमा ‘पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र’ को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी सम्बन्धमा लगानी बोर्ड नेपाल र चिनियाँ कम्पनीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड तथा नेपाल हेहे इकोनोमिक डेभलपमेन्ट जोन कम्पनी लिमिटेडबीच समझदारी भएको बोर्डले जनाएको छ । समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवाली तथा प्रस्तावक कम्पनी नेपाल हेहे इकोनोमिक डेभलपमेन्ट जोन कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट आधिकारिक प्रतिनिधि यिन लिउबिङले हस्ताक्षर गरे ।

समझदारी अनुसार प्रस्तावक कम्पनीले लगानी बोर्डबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी करिब १० महिनाभित्र लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्ने छ ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रस्तावक कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि यिन लिउबिङले परियोजना सफल बनाउन सक्दो पहल गर्ने बताए ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत छत्रबहादुर कटुवालले परियोजनामा प्राधिकरणका तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने तथा आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने बेहोरा उल्लेख गरी परियोजनाको सफलताको शुभकामना दिए ।

लगानी बोर्डका सीईओ ज्ञवालीले निर्दिष्ट समयमा गुणस्तरीय प्रतिवेदन तयार हुने र सबै मापदण्ड पूरा गरी परियोजना अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रस्तावक कम्पनी नेपाल हेहे इकोनोमिक डेभलपमेन्ट जोन कम्पनी लिमिटेड चीनको कानुन अन्तर्गत स्थापित हेहेहुई ग्रुप कम्पनी लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी भएको र यस कम्पनीले नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढाँचामा पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास तथा सञ्चालन गर्न बोर्डमा प्रस्ताव गरेको थियो ।

२८ चैत २०८१ मा बोर्डको कार्यालयमा प्रस्ताव पेस गरेकोमा लगानी बोर्डको ६५औं बोर्ड बैठकले उल्लिखित प्रस्तावक कम्पनीसँग समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

डीपीआर पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र लगानी बोर्ड नेपाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सडक उपभोग दस्तुर सङ्कलन पुन: सुरु

सडक उपभोग दस्तुर सङ्कलन पुन: सुरु
चलचित्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण

चलचित्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
राकेशको सपनामा दागिएको त्यो एक गोली

राकेशको सपनामा दागिएको त्यो एक गोली
जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त थापाथलीको टाटा शोरुम पुन: सञ्चालनमा

जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त थापाथलीको टाटा शोरुम पुन: सञ्चालनमा
दलित भन्दै विभेद गर्नेलाई आजीवन काराबासको व्यवस्था हुनुपर्छ : बामदेव गौतम

दलित भन्दै विभेद गर्नेलाई आजीवन काराबासको व्यवस्था हुनुपर्छ : बामदेव गौतम
१० वर्षभन्दा पुराना एम्बुलेन्स चलाउन नपाइने

१० वर्षभन्दा पुराना एम्बुलेन्स चलाउन नपाइने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories
दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित