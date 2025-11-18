+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

जनकपुर बोल्ट्स 2025

130/6 (20)
काठमान्डु गोर्खाज 2025 va जनकपुर बोल्ट्स 2025 vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

131/5 (17.6)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Kathmandu Gorkhas won by 5 wickets

जनकपुर बोल्ट्स 2025

130/6 (20)
vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

131/5 (17.6)
WC Series
जनकपुर बोल्ट्स 2025
130/6 (20)
VS
Kathmandu Gorkhas won by 5 wickets
Won काठमान्डु गोर्खाज 2025
131/5 (17.6)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

विश्वसाइकलयात्री पुष्कर शाहको नयाँ किताबलाई जेनजीको क्याबात्

प्रज्ञा भवनको डबलीमा जेन–जी आन्दोलनका अगुवा माजिद अन्सारी, युजन राजभण्डारी र भावना राउतसँगै लेखक शाहले पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १ गते २१:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विश्व साइकलयात्री पुष्कर शाहको दोस्रो किताब 'मृतसागरदेखि सगरमाथासम्म' प्रज्ञा भवनमा सार्वजनिक भएको छ।
  • जेन–जी आन्दोलनका अगुवा माजिद अन्सारीले शाहको किताबले युवाको सपनालाई साकार बनाउन प्रेरणा दिन्छ भनेका छन्।
  • लेखक शाहले इच्छाशक्तिले संसार घुम्न सकिने र आमाले दिएको १ सय रुपैयाँले धेरै भू–भाग घुम्न पाएको बताए।

१ मंसिर, काठमाडौं। विश्व साइकलयात्री तथा सगरमाथा आरोही पुष्कर शाहको दोस्रो किताब ‘मृतसागरदेखि सगरमाथासम्म’ सार्वजनिक भएको छ।

प्रज्ञा भवनको डबलीमा जेन–जी आन्दोलनका अगुवा माजिद अन्सारी, युजन राजभण्डारी र भावना राउतसँगै लेखक शाहले पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन् ।

किताबबारे बोल्दै जेन–जी आन्दोलनका अगुवा माजिद अन्सारीले पुष्कर शाहका यात्राका उतारचढावले जीवन सरल छैन भन्ने सिकाएको उल्लेख गरे।

उनले शाहको किताबमा यात्राका क्रममा भोक, अभाव, उत्साह र रोमान्स मात्रै नभएर सम्झौता गर्नुपर्दाका क्षणहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा समावेश भएको बताए।

उनले भने, ‘किताबले युवाको सपनालाई साकार बनाउन जताततैबाट प्रेरणा दिन्छ।’ अर्का वक्ता युजन राजभण्डारीले शाहले किताबमा आफूले गरेको विश्व यात्राको सार प्रस्तुत गरेको बताए । उनले हिमालदेखि विभिन्न देशका संस्कृतिका कथाले धेरै कुराको ज्ञान दिने बताए । सरल र रोमान्चक भाषाको उनले खुलेर तारिफ गरे ।

त्यस्तै भावना राउतले शाहको पर्याप्त साधन स्रोत बिना पनि संसार घुम्छु भन्ने अदम्य साहस राख्ने कुरा युवा पुस्ताका लागि उदाहरणीय रहेको बताइन् ।

साथै उनले २०४६ सालको जिउँदो शहीदका रूपमा रहेका पुष्कर शाहले त्यति बेला गरेको क्रान्तिले देशले मुहार फेर्न नसकेपछि अहिले हाम्रो पुस्ताले फेरि क्रान्ति गर्नु परेको बताइन् । उनले भनिन्, “पुष्कर शाहको अदम्य आँट र साहस नै अहिलेका पुस्तालाई प्रेरणा लिन काफी छ।’

लेखक शाहले संसार पैसाले नभई इच्छाशक्तिले घुमिने हुँदा आमाले दिएको १ सय रुपैयाँको भरमा संसारका धेरै भू–भाग घुम्न पाउने भाग्यमानी कमै मान्छेभित्र पर्ने दाबी गरे । एक जीवनमा संसार घुम्न नसकिने बताउँदै उनले जेनजी पुस्तासँग किताब लोकार्पण गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे।

११ वर्षअघि शाहकै पहिलो किताब ‘संसारलाई साढे पाँच फन्को’मार्फत बुकहिलको प्रकाशन यात्रा सुरुवात भएको प्रकाशक भूपेन्द्र खड्काले जानकारी दिए।

उनले शाहको संसार घुमेको यात्राकथासँगै आफ्नो प्रकाशन गृहको पनि सपना यथार्थमा बदलिँदै आज डेढ सयभन्दा बढी किताब प्रकाशन गरिसकेको स्थापित संस्था बनाउन सफल भएको बताए। मृतसागरदेखि सग्रमाथासम्मको बजार मूल्य ७०० रुपैयाँ रहेको छ।

जेनजी मृत सागरदेखि सगरमाथासम्म
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जेसुइटको दूरबिनदेखि बालेनको स्टाटससम्म

जेसुइटको दूरबिनदेखि बालेनको स्टाटससम्म
चिनियाँ राजदूतले ‘चासो’ देखाएपछि मन्त्री बन्न रोकिएकी थिइन् टासी ल्हान्जोम

चिनियाँ राजदूतले ‘चासो’ देखाएपछि मन्त्री बन्न रोकिएकी थिइन् टासी ल्हान्जोम
जेनजीहरूले खै कुरो बुझेको ?

जेनजीहरूले खै कुरो बुझेको ?
फेसबुकसँगै हुर्किएका जेनजी किन फेसबुकमै सक्रिय छैनन् ?

फेसबुकसँगै हुर्किएका जेनजी किन फेसबुकमै सक्रिय छैनन् ?
‘हामी जेनजीले राज्य र सरकारबीचको फरक बुझेनौं'(भिडियो)

‘हामी जेनजीले राज्य र सरकारबीचको फरक बुझेनौं'(भिडियो)
जेनजी पुस्ताले डिस्कर्डमा गरेको छलफलबारे सभापतिलाई जानकारी दिएको थिएँ : गगन

जेनजी पुस्ताले डिस्कर्डमा गरेको छलफलबारे सभापतिलाई जानकारी दिएको थिएँ : गगन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories
दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित