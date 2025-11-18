+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

पोखरा एभेन्जर्स 2025

134/7 (16.4)
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 va पोखरा एभेन्जर्स 2025 vs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

193/7(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

२० बलमा ६० रन आवश्यक

पोखरा एभेन्जर्स 2025

134/7(16.4)
vs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

193/7(20)
WC Series
पोखरा एभेन्जर्स 2025
134/7 (16.4)
VS
२० बलमा ६० रन आवश्यक
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
193/7 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

सिमरा घटना : प्रशासन र जेनजीबीच छलफल जारी, सुदन गुरुङ पनि सहभागी

दुवै पक्षबीच छलफल जारी रहेको समयमा जेनजीका अगुवा सुदन गुरुङ पनि सहभागी भएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ५ गते १७:१४

५ मंसिर, काठमाडौं । बाराको सिमरा घटना साम्य पार्नका लागि स्थानीय प्रशासन र जेनजी अगुवाहरूबीच अहिले छलफल जारी छ ।

पथलैयास्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्राविधिक तालिम शिक्षालयमा दुवै पक्षबीच छलफल चलिरहेको हो ।

बुधबारदेखि तनाव बनेको सिमरा घटना साम्य पार्न छलफल जारी रहेको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले जानकारी दिए ।

दुवै पक्षबीच छलफल जारी रहेको समयमा जेनजीका अगुवा सुदन गुरुङ पनि सहभागी भएका छन् ।

छलफलमा सहभागी भएका उनले जेनजीमाथि कुटपिट गर्ने एमालेका कार्यकर्ता समात्न आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भनेर प्रशासनसँग प्रश्न गरेका छन् ।

छलफलमा दुवै पक्षले आ-आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।

जेनजीहरूको उजुरीका आधारमा स्थानीय प्रशासनले तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । जसमा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका एमालेबाट निर्वाचित दुई जना वडाध्यक्ष र अर्का एक स्थानीय एमालेका युवा नेता छन् ।

बुधबार एमाले नेता–कार्यकर्ताले केही जेनजी युवालाई कुटपिट गरेपछि चर्किएको विवादको कारण दुई दिनदेखि बारा अशान्त छ ।

कर्फ्यू आदेशसमेत अवज्ञा गर्दै जेनजी युवाले बुधबार र बिहीबार दिनभरि नै वीरगञ्ज–पथलैया सडकखण्डको सिमरा चोकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए ।

जेनजी आन्दोलन सिमरा घटना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जेनजी आन्दोलन यता १० दलले पाए आधिकारिता

जेनजी आन्दोलन यता १० दलले पाए आधिकारिता
बारा पुगेर सुदन गुरुङले भने- गृहमन्त्रीको लाचारीपनका कारण सिमरा घटना भएको हो

बारा पुगेर सुदन गुरुङले भने- गृहमन्त्रीको लाचारीपनका कारण सिमरा घटना भएको हो
जेनजी आन्दोलनपछि पहिलोपटक एमाले सचिवालय बैठक च्यासलमा बस्दै

जेनजी आन्दोलनपछि पहिलोपटक एमाले सचिवालय बैठक च्यासलमा बस्दै
भिड नियन्त्रणको फिल्ड अपरेसन : सशस्त्रले नेपाल प्रहरीको समेत कमान्ड गर्ने प्रस्ताव

भिड नियन्त्रणको फिल्ड अपरेसन : सशस्त्रले नेपाल प्रहरीको समेत कमान्ड गर्ने प्रस्ताव
सुनधारा कारागारबाट फरार भएका एक कैदीबन्दी मकवानपुरमा पक्राउ

सुनधारा कारागारबाट फरार भएका एक कैदीबन्दी मकवानपुरमा पक्राउ
जेनजी आन्दोलनमा छोरा असहाब शहीद भए, बुबाको जागिर गुम्यो

जेनजी आन्दोलनमा छोरा असहाब शहीद भए, बुबाको जागिर गुम्यो

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories
नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

8 Stories
यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित