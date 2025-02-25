प्याब्सन मध्य क्षेत्रीय बास्केटबल सोमबारदेखि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्याब्सन मध्य क्षेत्रीय समितिले १४ औं प्याब्सन मध्य क्षेत्रीय बास्केटबल प्रतियोगिता मंसिर ४ गतेदेखि आयोजना गर्न लागेको छ।
- प्रतियोगितामा २० विद्यालयका ४२ टिमले सिनियर ब्वाइज, सिनियर महिला र जुनियर पुरुष गरी ३ विधामा लिग कम नकआउट आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।
- खेलहरू बुद्धनगरस्थित इनोभेटिभ इङलिस स्कुल र बानेश्वरस्थित काठमाडौं जेभियर्स पब्लिक स्कुलको कोर्टमा हुनेछन् र फाइनल मंसिर १३ गते हुनेछ।
३ मंसिर, काठमाडौं । प्याब्सन मध्य क्षेत्रीय समितिको आयोजनामा १४ औं प्याब्सन मध्य क्षेत्रीय बास्केटबल प्रतियोगिता सोमबारदेखि हुने भएको छ ।
प्रतियोगितामा ३ विधा विभिन्न २० विद्यालयका ४२ टिमको सहभागिता रहने आयोजक समितिका अध्यक्ष धनप्रसाद सुब्बाले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए । सिनियर ब्वाइजमा १८ तथा सिनियर महिला र जुनियर पुरुष समान १२–१२ टिमले लिग कम नकआउट आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् ।
प्रतियोगिताका खेलहरु बुद्धनगरस्थित इनोभेटिभ इङलिस स्कुल र बानेश्वरस्थित काठमाडौं जेभियर्स पब्लिक स्कुलको कोर्टमा खेलाइने छ । नकआउट चरणदेखिका सम्पूर्ण खेल भने इनोभेटिभमा हुनेछ । उद्घाटन कार्यक्रम पनि इनोभेटिभमै हुनेछ ।
प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न करिब ४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रतियोगिता संयोजक एवं आयोजक समितिका उपाध्यक्ष तेजप्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए । गत संस्करणको सिनियर ब्वाइजमा हेम्स तथा जुनियर ब्वाइज र सिनियर गल्र्समा काठमाडौं जेभियर्स च्याम्पियन बनेका थिए । शीर्ष तीन स्थानमा रहने टिम, अनुशासित टिम, ‘मोस्ट भेलुएबल प्लेयर’ र सर्वाधिक स्कोरकर्तालाई ट्रफी, पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान गरिने छ । फाइनल मंसिर १३ गते हुनेछ ।
पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौं नगर प्याब्सन र आयोजक समितिका पूर्व अध्यक्ष गगनसिंह ऐर, आयोजक समितिका पूर्व अध्यक्ष दिनेश पाण्डे, काठमाडौं जेभियर्सका प्रिन्सिपल आरबी अधिकारी, इनोभेटिभका प्रिन्सिपल विजय थापालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
