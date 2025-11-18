+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

पोखरा एभेन्जर्स 2025

134/7 (16.5)
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 va पोखरा एभेन्जर्स 2025 vs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

193/7(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

१९ बलमा ६० रन आवश्यक

पोखरा एभेन्जर्स 2025

134/7(16.5)
vs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

193/7(20)
WC Series
पोखरा एभेन्जर्स 2025
134/7 (16.5)
VS
१९ बलमा ६० रन आवश्यक
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
193/7 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

जेनजी आन्दोलन यता १० दलले पाए आधिकारिता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ५ गते १८:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जेनजी आन्दोलनपछि जन्मिएका १० दलले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएका छन्।
  • निर्वाचन आयोगका अनुसार दर्ता भएका दलको संख्या १२९ पुगेको छ र दर्ता प्रक्रियामा २८ दल छन्।
  • प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने समय मंसिर १० र ७ गतेसम्म तोकिएको छ।

५ मंसिर, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि जन्मिएका १० दलले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिता पाएका छन् ।

२३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । त्यसयता जन्मिएका १० दलले दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

धरानका मेयर हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा श्रम संस्कृति पार्टी बनेको छ । जसको चुनाव चिह्न अँजुलीमा रहेको माटो रहेको छ ।

दिनेश राज प्रसाईं नेतृत्वको गतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टीले आधिकारिता पाएको छ । या पार्टीको चुनाव चिह्न दिपज्योति छ ।

कवीर सोबको नेतृत्वमा दर्ता भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालले जाँतो चुनाव चिह्न राखेको छ । राजेश पटेलको नेतृत्वमा राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बनेको छ । जसको चुनाव चिह्न बाँसुरी छ ।

रियाज अहमद नेतृत्वमा राष्ट्रिय जनमत पार्टी बनेको छ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वमा नेकपा माओवादी दर्ता भएको छ । अकबर खानको नेतृत्वमा राष्ट्र निर्माण दल बनेको छ । योगेन्द्र मण्डलले राष्ट्रिय ऊर्जाशील पार्टी बनाएका छन् ।

प्रशान्त सिंहको नेतृत्वमा पिपुल फस्ट र अनुप कुमार उपाध्यायका नेतृत्वमा उज्यालो नेपाल पार्टी बनेको छ । यी दश वटै दलले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार यो सँगै निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम भएका दलको जम्मा संख्या १२९ पुगेको छ । दर्ता प्रक्रियामा रहेका दलको संख्या २८ वटा रहेको छ ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलको संख्या ४० वटा पुगेको छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्नुपर्ने समय मंसिर १० गतेसम्म छ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलको संख्या ८ वटा छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता गर्ने समय मंसिर ७ गतेसम्म छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

निर्वाचन आयोगमा ३७ दल दर्ता, कांग्रेस-एमालेको बाँकी

यो पनि पढ्नुहोस

राष्ट्रियसभाको चुनाव लड्न एमाले तयार, प्रतिनिधिसभाबारे मौन

जेनजी आन्दोलन दल दर्ता निर्वाचन आयोग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बारा पुगेर सुदन गुरुङले भने- गृहमन्त्रीको लाचारीपनका कारण सिमरा घटना भएको हो

बारा पुगेर सुदन गुरुङले भने- गृहमन्त्रीको लाचारीपनका कारण सिमरा घटना भएको हो
सिमरा घटना : प्रशासन र जेनजीबीच छलफल जारी, सुदन गुरुङ पनि सहभागी

सिमरा घटना : प्रशासन र जेनजीबीच छलफल जारी, सुदन गुरुङ पनि सहभागी
जेनजी आन्दोलनपछि पहिलोपटक एमाले सचिवालय बैठक च्यासलमा बस्दै

जेनजी आन्दोलनपछि पहिलोपटक एमाले सचिवालय बैठक च्यासलमा बस्दै
भिड नियन्त्रणको फिल्ड अपरेसन : सशस्त्रले नेपाल प्रहरीको समेत कमान्ड गर्ने प्रस्ताव

भिड नियन्त्रणको फिल्ड अपरेसन : सशस्त्रले नेपाल प्रहरीको समेत कमान्ड गर्ने प्रस्ताव
सुनधारा कारागारबाट फरार भएका एक कैदीबन्दी मकवानपुरमा पक्राउ

सुनधारा कारागारबाट फरार भएका एक कैदीबन्दी मकवानपुरमा पक्राउ
जेनजी आन्दोलनमा छोरा असहाब शहीद भए, बुबाको जागिर गुम्यो

जेनजी आन्दोलनमा छोरा असहाब शहीद भए, बुबाको जागिर गुम्यो

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories
नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

8 Stories
यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित