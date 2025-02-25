एनपीएलले गुल्जार कीर्तिपुर (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
६ मंसिर, काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित टीयू क्रिकेट मैदानमा जारी दोस्रो नेपाल प्रिमियर लिगको छैटौं दिन पनि रौनक घटेको छैन । समूह चरणका खेल भइरहँदा खेलमा स्पर्धा र रोमाञ्चक पनि बढिरहेको छ ।
नेपालकै ठूलो क्रिकेट प्रतियोगिता भइरहँदा कीर्तिपुर क्षेत्र नै गुल्जार बनेको छ । शनिबार २ खेल भएका थिए । पहिलो खेलमा कर्णाली प्रदेशले लुम्बिनी लायन्समाथि सानदार जित निकालेको थियो ।
सोही खेलमा कर्णाली मार्क वाटले जारी प्रतियोगिताको पहिलो शतकीय पारी खेल्दा एनपीएललाई झनै रोमाञ्चक मोडमा पुर्याएको थियो । यतिबेला विराटनगर किंग्स र काठमान्डु गोर्खाजबीच रोमाञ्चक खेल भइरहेको छ ।
ढल्दो साँझमा फ्लड लाइटमुनि आजको दोस्रो खेल भइरहँदा पनि रंगशालामा दर्शकको संख्या घटेको छैन नै मैदानबाहिर पनि उत्तिकै चहलपहल छ । साँझ ढल्दै छ तर, रंगाशालाभित्र एनपीएलको रौनक र बाहिरको चहलपहलले तन्नेरी बन्दैछ कीर्तिपुर ।
हेर्नुहोस् अनलाइनखबरकर्मी कमल प्रसाईंको लेन्समा कैद ड्रोनभ्यू ।
