ब्लाइण्ड महिला टी२० विश्वकप क्रिकेटको उपाधिका लागि नेपालले भारतसँग खेल्दै

७ मंसिर, काठमाडौं । प्रथम ब्लाइण्ड महिला टी२० विश्वकप क्रिकेट (फस्ट वुमन्स टी२० वर्ल्ड कप क्रिकेट फर दी ब्लाइण्ड)को उपाधिका लागि नेपाली ब्लाइण्ड महिला क्रिकेट टिमले आज भारत ब्लाइण्ड महिला क्रिकेट टिमसँग खेल्दैछ ।
खेल श्रीलंकाको कोलोम्बोस्थित पी सारा ओभल क्रिकेट ग्राउण्डमा नेपाली समय अनुसार बिहान ११:४५ बजे सुरु हुनेछ ।
नेपालले दोस्रो सेमिफाइनलमा पाकिस्तानलाई ७ विकेटले पराजित गर्दै पहिलो पटक भइरहेको ब्लाइण्ड महिला टी२० विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा स्थान बनाएको थियो । त्यसअघि भारतले पहिलो सेमिफाइनलमा अष्ट्रेलियालाई ९ विकेटले हराउँदै फाइनल प्रवेश गरेको थियो ।
पहिलो पटक भइरहेको ऐतिहासिक ब्लाइण्ड महिला टी२० विश्वकप क्रिकेटमा नेपाल र भारतले फाइनल पुगेर इतिहास रचिसकेका छन् । अब अन्तिम खुड्किलो पार गर्दै च्याम्पियन बनेर इतिहास रच्ने दाउमा नेपाली टोली छ ।
‘पहिलो पटक भइरहेको ब्लाइण्ड महिला टी२० विश्वकप क्रिकेटमा हामीले ऐतिहासिक सफलता हात पार्दै फाइनल पुगेका छौँ । नेपाली खेलकुदका लागि यो ठूलो सफलता हो ।’ नेपाल नेत्रहिन क्रिकेट संघका अध्यक्ष पवन घिमिरेले श्रीलंकाबाट अनलाइनखबरसँग भने । ‘फरक क्षमता भएका खेलाडीहरुले पनि पनि राष्ट्रको झण्डा बोक्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन् र सबै दृष्टिविहिनहरुलाई हामीले पनि गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश दिएका छन् ।’
नेपाली ब्लाइण्ड महिला क्रिकेट टोलीकी कप्तान गीता पौडेलले विश्वकपको फाइनल पुग्दा एकदमै खुशी लागेको बताइन् । ‘फाइनल पुग्दा हामी एकदमै खुशी छौँ । विश्वकप खेल्दै फाइनलसम्मको यात्रा तय गर्दा खेलाडीहरु सबै उत्साहित भएका छन् । फाइनलका लागि हामी सबै खेलको मनोबल राम्रो छ । फाइनलमा राम्रो खेल्दै उपाधि जित्ने प्रयास गर्नेछौँ ।’
पहिलो पटक भइरहेको यस विश्वकपमा नेपाल र भारतसहित पाकिस्तान, अष्ट्रेलिया, श्रीलंका र अमेरिका गरी ६ राष्ट्रले भाग लिएका थिए । सिंगल राउण्ड रोविनका आधारमा सबैले एक आपसमा खेलेपछि शीर्ष चारमा रहेका टोलीहरु सेमिफाइनल पुगेका थिए । ६ बाट ४ हुँदै अब २ टोली उपाधिको होडमा छन् । त्यसमा कसले बाजी मार्छ अझै हेर्न बाँकी छ ।
लिग चरणमा भारतले सबै ५ खेल जित्दै अपराजित रहेको थियो । भारत यस विश्वकपमा अपराजित एक्लो टोली हो । नेपालले भने लिग चरणमा ४ खेल जित्दा भारतसँग मात्र पराजित भएको थियो । विग चरणमा भारतसँग ८५ रनले पराजित भएको नेपाली टोली फाइनलमा भारत विरुद्ध बदला लिँदै उपाधि जित्ने लक्ष्यमा छ ।
‘हामी अब उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ खेल्छौँ । खेलाडीहरुमा पनि आत्मविश्वास छ ।’ घिमिरेले भने ।
नेपालमा ब्लाइण्ड क्रिकेटको सुरुवात गर्ने र पुरुषका साथै महिला ब्लाइण्ड क्रिकेट टोली पनि बनाएर विश्वमै उदाहरणिय काम गरेका अध्यक्ष घिमिरेले अन्य खेलमा अन्तर्राष्ट्रिय सफलता हात पार्दा पुरस्कारको व्यवस्था भएपनि ब्लाइण्ड क्रिकेटमा राज्यबाट खासै लगानी र सहयोग नभएको बताए । ‘हामी पनि विश्वकपको फाइनलसम्म पुगिसकेका छौँ । अन्य खेलमा फाइनल पुग्दा नै नगद पुरस्कारको घोषणा हुन्छ । तर हामी फाइनल पुग्दा पनि कसैले चासो देखाएका छैनन् । म माननीय खेलकुद मन्त्री, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिवलाई यस तर्फ पनि ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु ।’ उनले भने ।
क्रिकेट एसोसिएसन फर ब्लाइण्ड इन दी इन्डियाको आयोजना भइरहेको जारी विश्वकपको उद्घाटन सहित सुरुवाती चरणका खेलहरु भारतको नयाँ दिल्ली र बैंगलुरुमा भएको थियो भने सेमिफाइनल र फाइनल लगायतका खेल श्रीलंकामा खेलाइएको हो ।
नेपालको नतिजा:
लिग चरण
श्रीलंकाविरुद्ध ९ विकेट जित
भारत विरुद्ध ८५ रनले पराजित
अष्ट्रेलिया विरुद्ध ७ विकेटले विजयी
अमेरिका विरुद्ध १० विकेटले विजयी
पाकिस्तान विरुद्ध १० विकेटले विजयी
सेमिफाइनल
पाकिस्तान विरुद्ध ७ विकेटले विजयी
