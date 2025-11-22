+
English edition

ब्लाइण्ड महिला टी२० विश्वकप क्रिकेटको उपाधिका लागि नेपालले भारतसँग खेल्दै

२०८२ मंसिर ७ गते ९:०७ २०८२ मंसिर ७ गते ९:०७

गोविन्दराज नेपाल

Shares

गोविन्दराज नेपाल

Shares
ब्लाइण्ड महिला टी२० विश्वकप क्रिकेटको उपाधिका लागि नेपालले भारतसँग खेल्दै

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रथम ब्लाइण्ड महिला टी२० विश्वकप क्रिकेटको उपाधिका लागि नेपाल र भारतबीच आज प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
  • नेपालले सेमिफाइनलमा पाकिस्तानलाई ७ विकेटले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो ।
  • नेपाल नेत्रहिन क्रिकेट संघका अध्यक्ष पवन घिमिरेले ब्लाइण्ड क्रिकेटमा राज्यबाट सहयोग नपाएको बताए ।

७ मंसिर, काठमाडौं । प्रथम ब्लाइण्ड महिला टी२० विश्वकप क्रिकेट (फस्ट वुमन्स टी२० वर्ल्ड कप क्रिकेट फर दी ब्लाइण्ड)को उपाधिका लागि नेपाली ब्लाइण्ड महिला क्रिकेट टिमले आज भारत ब्लाइण्ड महिला क्रिकेट टिमसँग खेल्दैछ ।

खेल श्रीलंकाको कोलोम्बोस्थित पी सारा ओभल क्रिकेट ग्राउण्डमा नेपाली समय अनुसार बिहान ११:४५ बजे सुरु हुनेछ ।

नेपालले दोस्रो सेमिफाइनलमा पाकिस्तानलाई ७ विकेटले पराजित गर्दै पहिलो पटक भइरहेको ब्लाइण्ड महिला टी२० विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा स्थान बनाएको थियो । त्यसअघि भारतले पहिलो सेमिफाइनलमा अष्ट्रेलियालाई ९ विकेटले हराउँदै फाइनल प्रवेश गरेको थियो ।

पहिलो पटक भइरहेको ऐतिहासिक ब्लाइण्ड महिला टी२० विश्वकप क्रिकेटमा नेपाल र भारतले फाइनल पुगेर इतिहास रचिसकेका छन् । अब अन्तिम खुड्किलो पार गर्दै च्याम्पियन बनेर इतिहास रच्ने दाउमा नेपाली टोली छ ।

‘पहिलो पटक भइरहेको ब्लाइण्ड महिला टी२० विश्वकप क्रिकेटमा हामीले ऐतिहासिक सफलता हात पार्दै फाइनल पुगेका छौँ । नेपाली खेलकुदका लागि यो ठूलो सफलता हो ।’ नेपाल नेत्रहिन क्रिकेट संघका अध्यक्ष पवन घिमिरेले श्रीलंकाबाट अनलाइनखबरसँग भने । ‘फरक क्षमता भएका खेलाडीहरुले पनि पनि राष्ट्रको झण्डा बोक्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन् र सबै दृष्टिविहिनहरुलाई हामीले पनि गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश दिएका छन् ।’

नेपाली ब्लाइण्ड महिला क्रिकेट टोलीकी कप्तान गीता पौडेलले विश्वकपको फाइनल पुग्दा एकदमै खुशी लागेको बताइन् । ‘फाइनल पुग्दा हामी एकदमै खुशी छौँ । विश्वकप खेल्दै फाइनलसम्मको यात्रा तय गर्दा खेलाडीहरु सबै उत्साहित भएका छन् । फाइनलका लागि हामी सबै खेलको मनोबल राम्रो छ । फाइनलमा राम्रो खेल्दै उपाधि जित्ने प्रयास गर्नेछौँ ।’

पहिलो पटक भइरहेको यस विश्वकपमा नेपाल र भारतसहित पाकिस्तान, अष्ट्रेलिया, श्रीलंका र अमेरिका गरी ६ राष्ट्रले भाग लिएका थिए । सिंगल राउण्ड रोविनका आधारमा सबैले एक आपसमा खेलेपछि  शीर्ष चारमा रहेका टोलीहरु सेमिफाइनल पुगेका थिए । ६ बाट ४ हुँदै अब २ टोली उपाधिको होडमा छन् । त्यसमा कसले बाजी मार्छ अझै हेर्न बाँकी छ ।

लिग चरणमा भारतले सबै ५ खेल जित्दै अपराजित रहेको थियो । भारत यस विश्वकपमा अपराजित एक्लो टोली हो । नेपालले भने लिग चरणमा ४ खेल जित्दा भारतसँग मात्र पराजित भएको थियो । विग चरणमा भारतसँग ८५ रनले पराजित भएको नेपाली टोली फाइनलमा भारत विरुद्ध बदला लिँदै उपाधि जित्ने लक्ष्यमा छ ।

‘हामी अब उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ खेल्छौँ । खेलाडीहरुमा पनि आत्मविश्वास छ ।’ घिमिरेले भने ।

नेपालमा ब्लाइण्ड क्रिकेटको सुरुवात गर्ने र पुरुषका साथै महिला ब्लाइण्ड क्रिकेट टोली पनि बनाएर विश्वमै उदाहरणिय काम गरेका अध्यक्ष घिमिरेले अन्य खेलमा अन्तर्राष्ट्रिय सफलता हात पार्दा पुरस्कारको व्यवस्था भएपनि ब्लाइण्ड क्रिकेटमा राज्यबाट खासै लगानी र सहयोग नभएको बताए । ‘हामी पनि विश्वकपको फाइनलसम्म पुगिसकेका छौँ । अन्य खेलमा फाइनल पुग्दा नै नगद पुरस्कारको घोषणा हुन्छ । तर हामी फाइनल पुग्दा पनि कसैले चासो देखाएका छैनन् । म माननीय खेलकुद मन्त्री, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिवलाई यस तर्फ पनि ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु ।’ उनले भने ।

क्रिकेट एसोसिएसन फर ब्लाइण्ड इन दी इन्डियाको आयोजना भइरहेको जारी विश्वकपको उद्घाटन सहित सुरुवाती चरणका खेलहरु भारतको नयाँ दिल्ली र बैंगलुरुमा भएको थियो भने सेमिफाइनल र फाइनल लगायतका खेल श्रीलंकामा खेलाइएको हो ।

नेपालको नतिजा:

लिग चरण

श्रीलंकाविरुद्ध ९ विकेट जित

भारत विरुद्ध ८५ रनले पराजित

अष्ट्रेलिया विरुद्ध ७ विकेटले विजयी

अमेरिका विरुद्ध १० विकेटले विजयी

पाकिस्तान विरुद्ध १० विकेटले विजयी

सेमिफाइनल

पाकिस्तान विरुद्ध ७ विकेटले विजयी

 

 

 

ब्लाइण्ड महिला टी२० विश्वकप क्रिकेट
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
राष्ट्रिय समाचार

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
छुटाउनुभयो कि?

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
राष्ट्रिय समाचार

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
गोविन्दराज नेपाल
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

ब्लाइण्ड महिला टी२० विश्वकप क्रिकेटको उपाधिका लागि नेपालले भारतसँग खेल्दै

ब्लाइण्ड महिला टी२० विश्वकप क्रिकेटको उपाधिका लागि नेपालले भारतसँग खेल्दै

चेल्सी दोस्रो स्थानमा, सिटी र लिभरपुल पराजित

चेल्सी दोस्रो स्थानमा, सिटी र लिभरपुल पराजित

क्याम्पनोउ पुनरागमनममा सहज जितसहित बार्सिलोना शीर्ष स्थानमा

क्याम्पनोउ पुनरागमनममा सहज जितसहित बार्सिलोना शीर्ष स्थानमा

पहिलो जितपछि लय गुमाउँदै काठमान्डु गोर्खाज

पहिलो जितपछि लय गुमाउँदै काठमान्डु गोर्खाज

बलर मार्क वाटले एनपीएलमा हानेको कीर्तिमानी शतक

बलर मार्क वाटले एनपीएलमा हानेको कीर्तिमानी शतक

एनपीएलले गुल्जार कीर्तिपुर (तस्वीरहरू)

एनपीएलले गुल्जार कीर्तिपुर (तस्वीरहरू)

ट्रेन्डिङ

हर्मितको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले काठमान्डुलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य

हर्मितको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले काठमान्डुलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य
एनपीएलको तयारी पूरा, खेल राति पनि हुने

एनपीएलको तयारी पूरा, खेल राति पनि हुने
एनपीएलमा आज चितवन र कर्णाली तथा विराटनगर र पोखरा खेल्दै

एनपीएलमा आज चितवन र कर्णाली तथा विराटनगर र पोखरा खेल्दै
सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज: बल-बाई-बलको अपडेट, विज्ञको विश्लेषण

सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज: बल-बाई-बलको अपडेट, विज्ञको विश्लेषण
कर्णाली याक्सको जर्सी ४ हजार उचाइको नदाइ डाबमा सार्वजनिक गरिने

कर्णाली याक्सको जर्सी ४ हजार उचाइको नदाइ डाबमा सार्वजनिक गरिने
काठमाडौं गोर्खाजले जित्यो टस, जनकपुर बोल्ट्सले ब्याटिङ गर्ने

काठमाडौं गोर्खाजले जित्यो टस, जनकपुर बोल्ट्सले ब्याटिङ गर्ने

वेबस्टोरिज

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories
नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

8 Stories
यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ