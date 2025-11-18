+
+
ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

पत्रकार खनियाँ मृत फेला

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ७ गते १६:१२

७ मंसिर, काठमाडौं । पत्रकार दिपेन्द्र खनियाँ मृत फेला परेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार खनियाँ बानेश्वरस्थित घरमा मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् ।

‘आइतबार मध्यान्ह १२ बजेतिर घरको बरन्डामा तारको पासो लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा उहाँको मृत शरीर भेटिएको छ,’ भट्टराईले भने ।

अहिले घटनास्थलको मुचुल्का गरी शवलाई पोस्टमार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगिएको उनले जानकारी दिए ।

खनियाँ रेडियो अडियो एफएमका सञ्चालक थिए ।

दिपेन्द्र खनियाँ
