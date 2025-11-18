वर्डक्याम्प नेपाल २०२६ बुटवलमा, के के छन् अवसरहरू ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- वर्डक्याम्प नेपाल २०२६ बुटवलमा दुई दिनसम्म आयोजना हुँदैछ जसले मोफसलमा वर्डप्रेस ज्ञान र अवसरहरू पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ।
- कार्यक्रममा वेबसाइट निर्माण, सामग्री व्यवस्थापन र ई-कमर्समा वर्डप्रेसको भूमिका र नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रमा योगदानबारे जानकारी दिनेछ।
- पहिलो दिन वर्डप्रेस प्रोजेक्टमा योगदान र दोस्रो दिन विशेषज्ञ वक्ता, प्यानल छलफल र कार्यशालाहरू सञ्चालन गरिने आयोजकले बताएको छ।
७ मंसिर, बुटवल । मोफसलमा पनि वर्डप्रेसको ज्ञान र अवसरहरू पुर्याउने उद्देश्यले वर्डप्रेस सम्मेलन ‘वर्डक्याम्प नेपाल २०२६’ यस वर्ष बुटवलमा आयोजना गरिएको छ ।
आगामी २३ र २४ जनवरीमा मणिग्राम विश्राम बाटिकामा आयोजना हुने यस कार्यक्रम दुई दिनसम्म चल्नेछ । प्रविधि र व्यापारको केन्द्रका रूपमा उदाउँदै गरेको लुम्बिनीलाई वर्डक्याम्प नेपाल २०२६ का लागि छनोट गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
वेबसाइट निर्माण, सामग्री व्यवस्थापन र ई-कमर्स समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको वर्डप्रेसको माध्यमबाट नेपालको बढ्दो डिजिटल अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउन कार्यक्रमले भूमिका खेल्ने आयोजकले बताएको छ।
भैरहवा र लुम्बिनी जस्ता महत्वपूर्ण स्थानको नजिकै रहेको बुटवलको छनोटले तराई क्षेत्रका साथै अन्य ठाउँबाट पनि सहभागीहरूलाई आकर्षित गर्ने आयोजकको विश्वास छ । आध्यात्मिक परम्परा, प्राकृतिक सौन्दर्य, भ्यू-प्वाइन्ट र पार्कहरूले भरिपूर्ण बुटवल, वर्डक्याम्प नेपाल २०२६ को लागि उत्कृष्ट पृष्ठभूमि बन्ने आयोजकले जनाएको हो।
कार्यक्रममा के हुन्छ ?
वर्डक्याम्प नेपाल २०२६ ले विगतका सफल कार्यक्रमहरूको विरासतलाई निरन्तरता दिँदै सिक्ने, नेटवर्क बनाउने र समुदाय निर्माण गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।
पहिलो दिन वर्डप्रेस प्रोजेक्टलाई योगदान दिनेगरी कार्यक्रम राखिएको छ । विभिन्न टिममा सहभागी भई सहयोग र सिकाइ विस्तार गर्ने कार्यसूचि रहेको छ ।
दोस्रो दिन भने विशेषज्ञ वक्ता, प्यानल छलफल र व्यवहारिक कार्यशालाहरू आयोजना गरिने आयोजकले जनाएको छ । सोमबार वर्डप्रेस सम्बन्धी नयाँ प्रवृत्ति, उत्तम अभ्यास र नवीनतम जानकारीहरू बारे सिक्न पाइनेछ ।
वर्डक्याम्प नेपाल २०२६ ले नेपालभरिका वर्डप्रेस प्रेमीहरू, डेभलपर, डिजाइनर, कन्टेन्ट क्रिएटर र प्रयोगकर्ताहरू सहभागी हुनेछन् । ज्ञान बाँड्न, विचार साट्न र नयाँ सहकार्यको सुरुवात गर्न यो उत्कृष्ट अवसर हुने आयोजकले जनाएको छ ।
यसमा सहभागी भएर वर्डप्रेससँग सम्बन्धित नयाँ जानकारी र प्रविधिको विकासबारे बुझ्न सकिने, नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय वर्डप्रेस समुदायसँग नेटवर्क निर्माण गर्न पाइने र आफ्नो करियरका लागि नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्न सकिनेछ।
कार्यक्रममा वर्डप्रेसको इकोसिस्टममा भइरहेका नवीनतम गतिविधिहरू बारे पनि कार्यक्रममा जानकारी दिइनेछ ।
सहभागिताका लागि अनलाइन रजिस्ट्रेसन खुला भइसकेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4