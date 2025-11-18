News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि १३ वटा दल दर्ता भएका छन् भने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ५६ वटा दल दर्ता भएका छन्।
- राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि आज दल दर्ताको अन्तिम दिन हो भने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मंसिर १० गतेसम्म दल दर्ता गर्न सकिनेछ।
७ मंसिर, काठमाडौं। राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि १३ वटा दल दर्ता भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि भने ५६ वटा दल दर्ता भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको हकमा यो संख्या अझै बढ्न सक्नेछ । राष्ट्रिय सभाको हकमा भने आज निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको अन्तिम दिन हो ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने मंसिर १० गतेसम्म दल दर्ता गर्न सकिनेछ ।
