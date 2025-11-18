खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको ‘हाम्रो पार्टी नेपाल’ले पायो आधिकारिता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको हाम्रो पार्टी नेपाललाई निर्वाचन आयोगले ७ मंसिरमा दर्ता गरेको छ।
- हाम्रो पार्टी नेपालको दर्ता नम्बर २१६ रहेको छ र चुनाव चिह्न गोलो घेरा भित्र राम्रो जनाउने लाइक छ।
- निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म दर्ता भएका दलको संख्या १३२ पुगेको छ।
७ मंसिर, काठमाडौं । खगेन्द्र सुनारको ‘हाम्रो पार्टी नेपाल पार्टी’ले आधिकारिकता पाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार यही १८ कात्तिकमा सुनार नेतृत्वमा हाम्रो पार्टी नेपाल नामक दल दर्ताको निवेदन पुगेको थियो । जसलाई आयोगले आइतबार दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यो दलको दर्ता नम्बर २१६ रहेको छ । हाम्रो पार्टी नेपालको चुनाव चिह्न गोलो घेरा भित्र राम्रो जनाउने लाइक चिह्न रहेको छ ।
आयोगका अनुसार हालसम्म दर्ता भएका दलको संख्या १३२ पुगेको छ ।
