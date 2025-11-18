+
उज्यालो नेपाल र हाम्रो नेपाल पार्टीबीच एउटै चिन्हमा चुनाव लड्ने घोषणा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १० गते १६:५५

१० मंसर, काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको समर्थनमा खुलेको ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ र अभियन्ता खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको ‘हाम्रो नेपाल पार्टी’ ले एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्ने भएका छन् ।

अगामी आम निर्वाचनामा ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’को ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ बिजुलीको चिम चिन्हमा चुनाव लड्ने भएका हुन् ।

कुलमानको उज्यालो नेपालले बिजुलीको चिम र खगेन्द्रको हाम्रो नेपालले ‘लाइट’ चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोगबाट लिएका थिए ।

तर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन  प्रयोजनको लागि साझा चुनाव चिन्हको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा  निवेदन दिएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनका क्रममा सुनारले अहिले निर्वाचनका लागि एक भएको र योजना, रणनीतिहरु मिलेसँगै पार्टी एकता टाढाको कुरा नभएको बताए ।

कुलमान घिसिङ खगेन्द्र सुनार
