+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

विराटनगर किंग्स 2025

0/0
चितवन राइनोज 2025 va विराटनगर किंग्स 2025 vs

चितवन राइनोज 2025

63/2(7.4)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

विराटनगर किंग्स 2025

0/0
vs

चितवन राइनोज 2025

63/2(7.4)
WC Series
विराटनगर किंग्स 2025
0/0
VS
चितवन राइनोज 2025
63/2 (7.4)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

के श्रीमतीसँग शेक्सपियरको सम्बन्ध नराम्रो थियो ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १० गते १६:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शेक्सपियरकी पत्नीलाई अनपढ र जबरजस्ती विवाहमा फसाउने पात्रको रूपमा चित्रण गर्ने पुरानो कथ्यलाई उपन्यास र चलचित्र \'ह्यामनेट\'ले खण्डन गरेको छ।
  • \'ह्यामनेट\' उपन्यासकी लेखिका म्यागी ओफारेलले शेक्सपियरकी पत्नीको नाम एग्नेस राखेर उनको जीवनबारे नकारात्मक कथालाई चुनौती दिएकी छिन्।

विलियम शेक्सपियर । यो नाम सुन्दैमा पाश्चात्य साहित्यको शिखर व्यक्तित्वको सम्झना हुन्छ । इतिहासले उनका कृतिहरूलाई जति सम्मान गर्यो, उनको व्यक्तिगत जीवन, खासगरी उनकी पत्नीको कथालाई त्यति नै लामो समयसम्म छायाँमा राख्यो ।

उनकी पत्नीलाई अनपढ किसान, गाउँले महिला र शेक्सपियरलाई जबरजस्ती विवाहको जालमा फसाउने पात्रको रूपमा मात्रै चित्रित गरियो।

तर केही समयअघि आएको उपन्यास र अहिले ओस्करको दौडमा रहेको चलचित्र ‘ह्यामनेट’ यो कथ्यको विरुद्धमा देखिएको छ ।

यी कृतिले ४०० वर्षदेखिको एउटा प्रश्नको उत्तरको खण्डन गर्न लागेको छ । प्रश्न हो- के विश्वका महान् नाटककार विलियम शेक्सपियरले आफ्नी पत्नीलाई साँच्चै घृणा गर्थे त?

‘ह्यामनेट’ले यो विचारलाई चिरेको छ । कृतिको कथाले आम पाठकले बोकिरहेको एउटा गलत धारणालाई बदल्न प्रयास गरेको छ । साथै शेक्सपियरले आफ्ना छोराको मृत्युपछि कसरी एउटा अमर नाटकको जन्म दिए भन्ने पाटो देखाएको छ ।

इतिहासका धेरैजसो किताबहरूमा शेक्सपियरकी पत्नीलाई एन ह्याथवे भनिएको छ । तर, ‘ह्यामनेट’ उपन्यासकी लेखिका म्यागी ओफारेल यस कुरामा असहमति राखेकी छिन् ।
‘इतिहासले शेक्सपियरकी पत्नीलाई धेरै नराम्रो व्यवहार गरेको छ । त्यसैले मैले उपन्यासमा उनकी पत्नीको नाम एग्नेस राख्ने निर्णय गरेको छु’ उनी भन्छिन् । खासमा एग्नेस नाम एनका बुबाले आफ्नो इच्छापत्रमा उल्लेख गरेका थिए ।

जब हामीले उनको नाम पनि सही रूपमा लिन सकेका छैनौँ भने उनको जीवनबारे दिइएका नकारात्मक कथाहरू कसरी सत्य हुन सक्छन् ? ओफारेलको तर्क छ ।
त्यसमाथि शेक्सपियरको परिवारबारे प्रमाणित तथ्यहरू एकदमै थोरै हुनु मुख्य समस्या हो । त्यसले गर्दा अनेकन् प्रश्नहरू खडा भएका हुन् ।

जस्तो: सन् १५८२ मा १८ वर्षका शेक्सपियरले २६ वर्षकी एन ह्याथवे (एग्नेस) सँग विवाह गरे । एन गर्भवती पनि थिइन् । तर कसैलाई थाहा छैन त्यो प्रेम विवाह थियो कि बाध्यता । पछि उनीहरूका जुम्ल्याहा छोराछोरी जुडिथ र ह्यामनेट जन्मे । त्यो बेला ‘ह्यामनेट’ र ‘ह्याम्लेट’ नामहरू एक-अर्काको सट्टामा प्रयोग हुन्थे । सन् १५९६ मा मात्र ११ वर्षकै उमेरमा ह्यामनेटको मृत्यु भयो । सम्भवतः त्यसबेला व्यापक रूपमा फैलिएको प्लेग मृत्युको कारण थियो । छोराको मृत्यु भएको करिब चार वर्षपछि शेक्सपियरले आफ्नो विश्वप्रसिद्ध नाटक ‘ह्याम्लेट’ लेखेका थिए ।

यी आधारभूत तथ्यहरू बाहेक एन (एग्नेस) पढ्न र लेख्न सक्थिन् कि सक्दिनथिन्, उनले शेक्सपियरलाई मन पराउँथिन् कि पराउँदिनथिन् यी सबै कुरा रहस्यमय छन् ।

‘ह्यामनेट’ उपन्यास र फिल्मले यही खाली ठाउँलाई भर्ने काम गरेको हो । कृतिहरूले एग्नेसलाई असाधारण महिलाको रूपमा चित्रण गरेको छ । जस्तो: उनलाई जडीबुटी र औषधिको अथाह ज्ञान हुन्छ । उनले भविष्यको संकेत बुझ्न सक्छिन् र आफ्ना श्रीमानलाई खुबै माया गर्छिन् ।

यद्यपि एन (एग्नेस)को यो चित्रणमा कुनै ऐतिहासिक प्रमाण छैन । यो कुरामा लेखिका ओफारेल आफैं पनि सचेत छिन् । उनका अनुसार शेक्सपियरका नाटकहरूमा रहेका जडीबुटी र भविष्यको संकेत दिने पात्रहरूबाट एग्नेसको चरित्र बनाएकी हुन् । शेक्सपियरको समयमा प्राय: घरकी महिलाको नै औषधि बनाउने र उपचार गर्ने जिम्मा पाउँथे । त्यसकारण पनि एग्नेसको जडीबुटी ज्ञान विश्वासयोग्य रहेको बताइन्छ ।

त्यस्तै‌ ‘ह्यामनेट’मा एग्नेसको बलियो र समझदार चरित्र देखाइएको छ । त्यसो हुनाले एन ह्याथवे (एग्नेस)लाई हेर्ने गरिएको पुरानो र नकारात्मक सोच भने परिवर्तन हुनेछ।

सत्य हो कि शेक्सपियर लामो समय लन्डनमा काम गर्दा आफ्नो परिवारबाट टाढा रहन्थे । तर छोरो ह्यामनेटको मृत्यु र त्यसपछिको शेक्सपियरको शोकबारे पनि कुनै प्रमाण छैन । यद्यपि अध्येताहरू ह्यामनेटको मृत्यु र ‘ह्याम्लेट’ नाटक बीचमा गहिरो सम्बन्ध देख्छन् ।

फिल्ममा पनि त्यस सम्बन्धबारे देखाइएको छ । फिल्ममा एउटा दृश्य छ- एग्नेस ‘ह्याम्लेट’ नाटक हेर्न लन्डन पुगेकी हुन्छिन् । त्यहाँ उनले ह्याम्लेटको भूमिका निभाउने कलाकारको भेषभूषा उनको छोराको जस्तै देख्छिन् ।

यो व्याख्या अनुसार शेक्सपियरले आफ्नो शोकलाई व्यक्त गर्न र छोरोलाई बिदाइ दिन ‘ह्याम्लेट’ नाटक लेखेका हुन् । नाटकमा शेक्सपियरले ह्याम्लेटको बुबाको आत्माको भूमिका निभाएका छन् । ताकि मञ्चमा आफ्ना दिवंगत छोरासँग कुरा गर्न र बिदाइ गर्न सकियोस् । तर, अध्येताहरूले यो कुरालाई निश्चित गर्ने कुनै ठोस प्रमाण फेला पारेका छैनन् ।

विलियम शेक्सपियर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जसपाका बागमती अध्यक्ष गोलेलाई ओलीले गरे एमालेमा स्वागत

जसपाका बागमती अध्यक्ष गोलेलाई ओलीले गरे एमालेमा स्वागत
अनुपविक्रमले सके सलमानसँगको बलिउड डेब्यू ‘ब्याटल अफ गलवान’ को छायांकन

अनुपविक्रमले सके सलमानसँगको बलिउड डेब्यू ‘ब्याटल अफ गलवान’ को छायांकन
सर्वोच्च जलाएको आरोपमा ल क्याम्पसका पूर्वस्ववियू सभापति ढुंगेल पक्राउ

सर्वोच्च जलाएको आरोपमा ल क्याम्पसका पूर्वस्ववियू सभापति ढुंगेल पक्राउ
राजनीतिक दलजस्तै उद्योग खोल्न पनि प्रतिस्पर्धा आवश्यक : उपाध्यक्ष ढकाल

राजनीतिक दलजस्तै उद्योग खोल्न पनि प्रतिस्पर्धा आवश्यक : उपाध्यक्ष ढकाल
स्वरसम्राट नारायण गोपालद्वारा इच्छित ‘गीत गंगा’ भवन निर्माण

स्वरसम्राट नारायण गोपालद्वारा इच्छित ‘गीत गंगा’ भवन निर्माण
नक्कली पीएचडी देखाएर नियुक्ति लिएको भन्दै ४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

नक्कली पीएचडी देखाएर नियुक्ति लिएको भन्दै ४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित