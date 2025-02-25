कर्णाली याक्सले टस जितेर रोज्यो फिल्डिङ, सुदूरपश्चिमले ब्याटिङ गर्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) दोस्रो संस्करण अन्तर्गत आजको दोस्रो म्याचमा कर्णाली याक्सले टस जितेको छ ।
त्रिवि खेलमैदानमा टस जितेपछि कर्णालीका कप्तान सोमपाल कामीले फिल्डिङ रोजेका छन् । कर्णालीले फिल्डिङ रोजेपछि सुदूररपश्चिम रोयल्सले ब्याटिङको निम्तो पाएको छ ।
कर्णालीले २ खेल खेल्दा १ जित र १ हारको नतिजा निकालेको छ भने सुदूरपश्चिमले दुवै खेल जितेर अपराजित छ ।
दुवै टिमले प्लेइङ ११ मा कुनै बदलाव गरेको छैन ।
