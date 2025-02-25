+
English edition
एनपीएल २०२५ :

दीपेन्द्र र सन्दीप चम्केको दिन सुदूरपश्चिम र विराटनगरको रवाफ

२०८२ मंसिर ८ गते २२:३१ २०८२ मंसिर ८ गते २२:३१

गोविन्दराज नेपाल

Shares

दुवै खेलाडीका टिमले १४० रन भन्दा कम बनाएपनि दोस्रो इनिङ्समा उत्कृष्ट बलिङबाट विपक्षीलाई कम स्कोरमा रोक्न ठूलो रोल खेले । दुवै खेलाडी प्लेअर अफ दि म्याच घोषित भए ।

गोविन्दराज नेपाल

Shares
दीपेन्द्र र सन्दीप चम्केको दिन सुदूरपश्चिम र विराटनगरको रवाफ

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिगमा दीपेन्द्र सिंह ऐरी र सन्दीप लामिछानेले ४-४ विकेट लिएर आफ्नो टिमलाई लगातार तेस्रो जित दिलाए।
  • दीपेन्द्रले सुदूरपश्चिमलाई कर्णाली विरुद्ध १३९ रन बनाउँदै ४५ रनले जिताउन ३९ रन बनाएर र ४ विकेट लिएर म्याच जिताए।
  • सन्दीपले विराटनगर किङ्सलाई जनकपुर बोल्ट्सविरुद्ध ४ विकेट लिएर ९ रनको रोमाञ्चक जित दिलाए र प्लेअर अफ दि म्याच घोषित भए।

८ मंसिर, काठमाडौं । दुवै कप्तानले टस हारे तर दुवैले खेलमा ४-४ विकेट लिए । अनि आफ्नो टिमलाई जिताउन मद्दत गरे । दुवै टिमले आफ्नो टिमले बनाएको मध्यम स्कोर डिफेन्ड गराउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेले ।

दुवै खेलाडीका टिमले लगातार तेस्रो जित हात पार्‍यो । अपराजित यात्रा कायम राख्यो । सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मा सोमबार दुई नेपाली खेलाडी दीपेन्द्र सिंह ऐरी र सन्दीप लामिछाने छाए ।

दुवै खेलाडीका टिमले १४० रन भन्दा कम बनाएपनि दोस्रो इनिङ्समा उत्कृष्ट बलिङबाट विपक्षीलाई कम स्कोरमा रोक्न ठूलो रोल खेले । दुवै खेलाडी प्लेअर अफ दि म्याच घोषित भए ।

यसअघि भएका ८ खेलमा विदेशी खेलाडीहरू हावी बन्दा ७ विदेशी प्लेअर अफ दि म्याच बनेका थिए भने एक मात्र नेपाली खेलाडी (लोकेश बम) प्लेअर अफ दि म्याच घोषित भएका थिए ।

तर सोमबार भने दुवै खेलमा नेपाली खेलाडी नै चम्किए । त्यसमा पनि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका दुई अनुभवी खेलाडी चम्किएका हुन् । आईसीसीको टी-२० अलराउण्डर वरीयतामा समेत शीर्ष १० भित्र पर्दै २ नम्बरसम्म पुगेका अलराउण्डर दीपेन्द्रले कर्णाली विरुद्ध त्यस्तै किसिमको प्रदर्शन गरे ।

दीपेन्द्रको अलराउण्ड प्रदर्शन ३९(२८) र ४-२३ मा साविक उपविजेता सुदूरपश्चिमले कर्णाली याक्सलाई ४५ रनले हराउँदै लगातार तेस्रो जित निकालेर शीर्ष स्थानमै उक्लियो ।

त्यसअघि पहिलो खेलमा विराटनगर किङ्सले पनि मध्यम योगफल डिफेन्ड गर्ने क्रममा कर्णाली याक्सविरुद्ध ९ रनको रोमाञ्चक जित निकाल्यो । विराटनगरको जितमा कप्तान सन्दीप लामिछानेले ४ ओभरमा ११ रन मात्र दिएर ४ विकेट लिए ।

सन्दीपको घातक बलिङ

सोमबारको पहिलो खेलमा विराटनगर किङ्सले जनकपुर बोल्ट्सलाई ९ रनले पराजित गर्‍यो । ब्याटिङमा खासै बलियो योगफल नबनाएको विराटनगरले बलिङमार्फत शानदार प्रदर्शन गर्दै खेल जितेको हो ।

यसमा नायक कप्तान सन्दीप रहेका थिए जसले ४ ओभरमा केवल ११ रन मात्र दिएर ४ विकेट लिए । ती ४ वटै विकेट महत्वपूर्ण थिए जसले विराटनगरलाई खेलमा हर समय बलियो अवस्थामा राख्यो ।

पावरप्लेमा ठीकठाक सुरुवात गरेको जनकपुरले खेल त्यहाँबाट गुमाउन थाल्यो जब सन्दीपले बलिङको सुरुवात गरे । सन्दीपले आफ्नो पहिलो ओभरमै विपक्षी कप्तान अनिल साहलाई आउट गरे ।

त्यसपछि सन्दीपले आफ्नो दोस्रो ओभरमा लाहिरु मिलान्थालाई आउट गरे, जो क्रिजमा टिकिरहेका थिए ।

अन्तिम ओभर लिएर खेलको १८औं ओभर बलिङ गर्न आएका सन्दीपले रुपेश सिंह र संगीथ कूरेलाई लगातार बलमा आउट गरेर ह्‍याट्रिक बलको अवस्थामा पनि पुगेका थिए ।

विकेटमा ह्‍याट्रिक नलिए पनि टिमको ह्‍याट्रिक जित भने उनले पक्का गराए । यसरी सन्दीपले धेरै रन पनि नदिइ ४ विकेट लिएर विराटनगरलाई लगातार तेस्रो जित हासिल गराए ।

खेलपछि सन्दीपले यस वर्ष सफलतामा रमाइरहेको बताए । ‘यो सफलतालाई हामी इन्जोय गरिरहेका छौं। गत वर्ष त्यो सफलता थिएन । यस पटक वि आर इन्जोइङ’ सन्दीपले भने ‘आज बलिङको लागि फेभरेबल कन्डिसन थियो । त्यतिको स्कोर बन्नु पनि राम्रो थियो।’

लगातार दोस्रो हारपछि जनकपुरका प्रशिक्षक शिवनराइन चन्द्रपलले भने खराब ब्याटिङका कारण बेहोरेको उल्लेख गरे । उनले टप अर्डरबाट निराशाजनक ब्याटिङ भएको बताएका थिए।

उनले सन्दीपको बलिङको पनि प्रशंसा गर्दै पछिल्ला वर्षहरूमा उनको खेल हेर्ने गरेको र उनी सधैं उत्कृष्ट बलरका रूपमा रहेको बताए ।

दीपेन्द्रको अलराउन्ड प्रदर्शन

यता कर्णाली याक्सविरुद्ध टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको सुदूरपश्चिमको टप अर्डर आज चलेन । सुदूरका शीर्ष ३ ब्याटर जोश ब्राउन, विनोद भण्डारी र क्रिस लिन कमै स्कोरमा आउट हुँदा ८ ओभरभित्रै सुदूरपश्चिम ४१-३ को अवस्थामा थियो ।

त्यसपछि इशान पाण्डे पनि रनआउट भएपछि सुदूर १० ओभर सकिँदा ५३-४ को अवस्थामा थियो र क्रिजमा थिए दीपेन्द्रसिंह ऐरी र आरिफ शेख ।

दीपेन्द्रले त्यस अवस्थाबाट २८ बलमा ३९ रन बनाएपछि सुदूरपश्चिमले १३९ रनको योगफल बनाउन सक्यो । जवाफमा दीपेन्द्रले बलिङमा पनि ४ विकेट लिएर म्याच विनिङ प्रदर्शन गरेपछि ककर्णाली ४ बल बाँकी छँदै ९४ रनमै अलआउट भयो ।

दीपेन्द्रले कर्णालीका दुवै ‌ओपनरलाई आउट गरे । एक थिए प्रियांक पान्चाल जसलाई शून्यमै स्टम्प आउटको शिकार बनाए । अर्का थिए मार्क वाट, जसले अघिल्लो खेलमा शानदार शतक बनाएर आएका थिए र आजको खेलमा पनि अट्याक गर्न थालिसकेका थिए ।

वाटले २ छक्का दीपेन्द्रलाई नै प्रहार गरेका थिए । पछि उनैले एलबीडब्लु आउट गरिदिए । यहाँ दीपेन्द्रले ‘क्‍वीक रिभेन्ज’ पनि लिए । पावरप्लेभित्रै ३ ओभर बलिङ गरेका दीपेन्द्रले अफगानी ब्याटर नजिबुल्लाह जाद्रानलाई पनि एलबीडब्लुमा फसाए ।

यसपछि दीपेन्द्रले अर्को एक महत्वपूर्ण विकेट लिए । कर्णालीलाई खेल जिताउन सक्षम खेलाडी गुल्शनलाई पनि बोल्ड गरिदिएपछि दीपेन्द्रले ४ विकेट पूरा गरे । खेल पनि सुदूरपश्चिमकै पक्षमा पक्का गरे ।

खेलपछि कुरा गर्दै दीपेन्द्रले समग्र टिमले अवस्था अनुसार राम्रो खेलिरहेको बताए । ‘एकदम राम्रो भइरहेको छ । टिमले विकेटअनुसार खेलिरहेको छ । प्लेअफ पुग्न जितमा ह्याट्रिक गर्‍यौं । अब अरु टिमलाई पनि दबाब परेको छ सुदूरपश्चिमलाई लगातार तेस्रो खेल जिताएर प्लेयर अफ दि म्याच बनेका दीपेन्द्रले पोस्ट म्याच कन्फेरेन्समा भने ।

दीपेन्द्रले गुल्शनसँगको शर्त जित्दा ‘समरसल्ट’ सेलेब्रेसन

खेलमा दीपेन्द्रले गुल्शन झालाई बोल्ड गरेपछि समरसल्ट सेलिब्रेसन गरेका थिए । दीपेन्द्रले कुनै महत्वपूर्ण विकेट लिँदा समरसल्ट सेलिब्रेसन गर्ने गरेका छन् ।

आझ उनले दुईपटक उक्त सेलेब्रेसन गरेका थिए । गुल्शनलाई आउट गर्नुअघि नजिबलाई आउट गर्दा पनि उनले उक्त सेलेब्रेसन गरेका थिए ।

पहिलो सेलेब्रेसेन अरुबेला जस्तै गरेको उल्लेख गर्दै उनले आज गुल्शनलाई आउट गरेपछि भने एक शर्त जितेपछि उक्त सेलेब्रेसन गरेको उल्लेख गरे ।

‘सुरुमा चाहिँ अटोमेटिक थियो त्यस्तो खासै थिएन, दोस्रोमा चाहिँ गुल्शन र मैले शर्त लगाएका थियौं त्यो जितेपछि सेलेब्रेसन गरेको हो’ उनले भने ।

बलरलाई फेभरेबल कन्डिशन

आजका दुवै खेलमा बलरहरूलाई सहयोग गर्ने किसिमको पिच देखियो । पहिलो खेलमा विराटनगरले १३५ रन मात्र बनाएर डिफेन्ड गरेको थियो । दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिमले पनि १३९ रन मात्र बनाएर विपक्षीलाई दोहोरो अंकको योगफलमै रोक्यो।

बलरमा पनि स्पीन बलरहरूलाई आजको कन्डिशन सहयोगि देखियो । पहिलो खेलपछि विराटनगरका कप्तान सन्दीपले पनि बलिङ सहयोगी पिच कन्डिशन रहेको बताएका थिए ।

दोस्रो खेलमा कर्णाली याक्सका प्रशिक्षक राजु बस्न्यातले पनि सोही किसिमको टिप्पणी गरेका थिए । ‘आजको पिचअनुसार सुरुमा खेल्न गाह्रो नै थियो, पहिलो खेलमा पनि हेर्‍यौं स्पीन बलरहरूलाई फाइदा पुग्ने किसिमको थियो’ राजुले भने, ‘तर त्यो मात्र नभएर हामीले खराब ब्याटिङ गरेको भएर पनि आज पराजित भएका हौं।’

आजका दुई खेलहरूमा गरेर कूल ३५ विकेट खसेका थिए । जहाँ १८ विकेट स्पीन बलहरूले लिए भने १७ विकेट पेस बलरको नाममा रह्यो ।

दाबेदार देखिँदै सुदूरपश्चिम र विराटनगर

लगातार तीन खेल जितेका सुदूरपश्चिम र विराटनगर ६ अंक जोड्दै शीर्ष दुईमा रहेका छन् । नेटरनरेटका आधारमा सुदूरपश्चिम शीर्ष स्थानमा छ ।

दुवै टिम अहिले विपक्षी भन्दा ४ अंकले अघि छन् । सुरुवाती तीन खेलमा लगातार जितले दुवै टोलीले एउटा लय समातेको छ र प्लेअफ पुग्नका लागि दाबेदार टोलीको रुपमा देखिएको छ ।

गत वर्ष लिग चरणमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर पनि फाइनलमा चुक्दा सुदूरपश्चिम रोयल्स उपविजेता बनेको थियो । यस पटक जसरी पनि च्याम्पियन नै बन्ने लक्ष्यका साथ उनीहरू आएका छन् ।

त्यसमा यस पटक अष्ट्रेलियाका चर्चित ब्याटरहरू क्रिस लिन र जोश ब्राउनको आगमनले सुदूरपश्चिमको टोली झन् बलियो देखिएको छ । दीपेन्द्र सहितका घरेलु खेलाडीहरू पनि लयमा छन् भने बलिङमा न्युजिलयाण्डका स्कट कुगेलेइन जस्ता अनुभवी खेलाडीसँग नेपालका दुई मिडियम पेस बरलर अविनाश बोहरा र हेमन्त धामीले पनि राम्रो गरिरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ सन्दीप लामिछानेसहित फाफ डु प्लेसी र मार्टिन गप्टिल जस्ता विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गरेपछि विराटनगर किङ्स यस वर्ष अर्को चर्चित टोली बनेको छ । फाफ डु प्लेसी आउनुअघि नै विराटनगरले लय समातेको छ र डु प्लेसी आएपछि टिम अझ बलियो हुने पक्का देखिएको छ । कप्तान सन्दीपले पनि फाफ आएपछि टोलीमा थप इनर्जी थपिने उल्लेख गरे ।

 

एनपीएल एनपीएल क्रिकेट एनपीएल २०२५
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
छुटाउनुभयो कि?

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
राष्ट्रिय समाचार

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
छुटाउनुभयो कि?

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
राष्ट्रिय समाचार

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
गोविन्दराज नेपाल
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

दीपेन्द्र र सन्दीप चम्केको दिन सुदूरपश्चिम र विराटनगरको रवाफ

दीपेन्द्र र सन्दीप चम्केको दिन सुदूरपश्चिम र विराटनगरको रवाफ

दीपेन्द्रको ४ विकेटमा सुदूरपश्चिमको लगातार तेस्रो जित, कर्णाली ९४ रनमा अलआउट

दीपेन्द्रको ४ विकेटमा सुदूरपश्चिमको लगातार तेस्रो जित, कर्णाली ९४ रनमा अलआउट

विश्वकप उपविजेता दृष्टिविहीन महिला टी–२० टोलीलाई प्रधानमन्त्रीले भनिन्- सरकारले सकेको गर्छ

विश्वकप उपविजेता दृष्टिविहीन महिला टी–२० टोलीलाई प्रधानमन्त्रीले भनिन्- सरकारले सकेको गर्छ

सुदूरपश्चिमले कर्णालीलाई दियो १४० रनको लक्ष्य

सुदूरपश्चिमले कर्णालीलाई दियो १४० रनको लक्ष्य

कर्णाली याक्सले टस जितेर रोज्यो फिल्डिङ, सुदूरपश्चिमले ब्याटिङ गर्ने

कर्णाली याक्सले टस जितेर रोज्यो फिल्डिङ, सुदूरपश्चिमले ब्याटिङ गर्ने

हेटौंडाको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा भ्रष्टाचार, ९ जनाविरुद्ध मुद्दा

हेटौंडाको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा भ्रष्टाचार, ९ जनाविरुद्ध मुद्दा

ट्रेन्डिङ

हर्मितको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले काठमान्डुलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य

हर्मितको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले काठमान्डुलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य
एनपीएलको तयारी पूरा, खेल राति पनि हुने

एनपीएलको तयारी पूरा, खेल राति पनि हुने
सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज: बल-बाई-बलको अपडेट, विज्ञको विश्लेषण

सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज: बल-बाई-बलको अपडेट, विज्ञको विश्लेषण
एनपीएलमा आज चितवन र कर्णाली तथा विराटनगर र पोखरा खेल्दै

एनपीएलमा आज चितवन र कर्णाली तथा विराटनगर र पोखरा खेल्दै
कर्णाली याक्सको जर्सी ४ हजार उचाइको नदाइ डाबमा सार्वजनिक गरिने

कर्णाली याक्सको जर्सी ४ हजार उचाइको नदाइ डाबमा सार्वजनिक गरिने
काठमाडौं गोर्खाजले जित्यो टस, जनकपुर बोल्ट्सले ब्याटिङ गर्ने

काठमाडौं गोर्खाजले जित्यो टस, जनकपुर बोल्ट्सले ब्याटिङ गर्ने

वेबस्टोरिज

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ