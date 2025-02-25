करणको विष्फोटक ब्याटिङमा काठमान्डुले लुम्बिनीलाई दियो १५८ रनको लक्ष्य

९ मंसिर, काठमाडौं । कप्तान करण केसीले लोअर अर्डरमा विष्फोटक ब्याटिङ गर्दै अविजित ३४ रन बनाएपछि काठमान्डु गोर्खाजले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मा लुम्बिनी लायन्सलाई १५८ रनको लक्ष्य दिएको छ ।
नवौँ नम्बरमा ब्याटिङ गरेका करणले ११ बल खेल्दै ४ छक्का र एक चौका मद्दतमा अविजित ३४ रन बनाएपछि काठमान्डुले १५० रनको आकँडा पूरा गरेको थियो ।
यस्तै ओपनर आकाश त्रिपाठीले ३२ र सन्तोष यादवले २६ रन योगदान गरे ।
बलिङमा लुम्बिनीका लागि रुबेन ट्रम्पलम्यान, शेर मल्ल, कप्तान रोहित पौडेल र गुल्बादिन नइबले समाचन दुई/दुई विकेट लिए ।
ट्रम्पलम्यानले बलिङ गरेको १९औं ओभरमा काठमान्डुका कप्तान करण केसीले ४ छक्कासहित २८ रन प्रहार गर्दा ३१ रन आएको थियो ।
