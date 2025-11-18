राष्ट्र बचाउने जिम्मेवारी सबैको हो : प्रचण्ड

९ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले देश अहिले अफ्ठ्यारो स्थितिमा रहेको बताएका छन् ।
मुस्लिम समुदायसँग नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी विषयक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संयोजक दाहालले देश अफ्ठ्यारो स्थितिमा रहेको बताएका हुन् ।
गत २३ र २४ भदौको आन्दोलनपछि देशमा अफ्ठ्यारो स्थिति आइरहेको उनको भनाइ छ ।
२४ भदौको विध्वंसपछि सिंगै नेपाली समुदायमा आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि पनि प्रश्न चिह्न खडा भएको उनले बताए ।
राष्ट्र भनेको निश्चित भूगोलभित्र बस्ने जातजाति, धर्म, संस्कृतिका व्यक्तिहरूको योगफल भएको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले देश बडो अफ्ठ्यारो स्थितिमा छ । तपाईंहरूले पनि महसुस गर्नुभएको होला । २४ भदौको विध्वंसपछि सिंगै नेपाली कम्युनिटीको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि पनि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । यो स्थितिमा हामीले राष्ट्र भनेको निश्चित भूगोलभित्र बस्ने जातजाति, धर्म, संस्कृतिका व्यक्तिहरूको योगफल हो राष्ट्र । राष्ट्र बचाउने जिम्मेवारी सबैको हो ।’
कार्यक्रममा सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले देशलाई जोगाउन सबैले प्रयास गर्न जरुरी रहेको बताए ।
विभिन्न समयमा भिडलाई उत्तेजक बनाउने तत्वहरू सक्रिय रहेको भन्दै त्यसबाट जोगिनुपर्ने बताए । सबैभन्दा पहिला नेपाली हौं भन्ने भावना जागरुक गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
