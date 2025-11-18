नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा चार समूह समाहित हुँदै

Photo Credit : फाइल तस्वीर ।
- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा जनता समाजवादी पार्टी एकीकरण पक्षधर समूह, जनजागरण पार्टी नेपाल, नेकपा बहुमत विद्रोही समूह र नेकपा माओवादी विद्रोही समूह समाहित हुँदैछन्।
- चार समूह र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता घोषणा कार्यक्रम ११ मंसिर दिउँसो एक बजे राष्ट्रिय सभागृहमा हुँदैछ।
- कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी एकीकरण पक्षधर समूह राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा र नेकपा माओवादी विद्रोही समूह सरद रसाइलीको नेतृत्वमा समाहित हुँदैछन्।
११ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा चार समूह समाहित हुँदैछन् ।
जनता समाजवादी पार्टी एकीकरण पक्षधर समूह, जनजागरण पार्टी नेपाल, नेकपा बहुमत विद्रोही समूह र नेकपा माओवादी विद्रोही समूह समाहित हुन लागेका हुन् ।
चार समूह र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बिचको एकता घोषणा कार्यक्रम दिउँसो एक बजे राष्ट्रिय सभागृहमा हुँदैछ ।
कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी एकीकरण पक्षधर समूह राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा एकतामा समाहित हुँदैछ । यस्तै, सरद रसाइली नेतृत्वको नेकपा माओवादी विद्रोही समूह समाहित हुँदैछ ।
