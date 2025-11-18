+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

जनकपुर बोल्ट्स 2025

6/0 (0.2)
पोखरा एभेन्जर्स 2025 va जनकपुर बोल्ट्स 2025 vs

पोखरा एभेन्जर्स 2025

155/6(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

११८ बलमा १५० रन आवश्यक

जनकपुर बोल्ट्स 2025

6/0(0.2)
vs

पोखरा एभेन्जर्स 2025

155/6(20)
WC Series
जनकपुर बोल्ट्स 2025
6/0 (0.2)
VS
११८ बलमा १५० रन आवश्यक
पोखरा एभेन्जर्स 2025
155/6 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

लुटिएकामध्ये ७२३ हतियार फिर्ता, ४८ सय ५७ कैदीबन्दी अझै फरार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ११ गते १७:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा लुटिएका ७२३ हतियार फिर्ता भएका छन् भने ९ हजार ६९७ कैदीबन्दी फिर्ता भइसकेका छन्।
  • जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीमा सम्लग्न ५९५ जना पक्राउ परेका छन् र २८३ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ।
  • सरकारले अझै बाहिर रहेका कैदीबन्दीलाई फिर्ता ल्याउन विशेष अपरेसन सञ्चालन गरिरहेको छ र अनुसन्धान प्रक्रिया जारी छ।

११ मंसिर, काठमाडौं । २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा लुटिएका हतियारमध्ये ७२३ फिर्ता भएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अहिलेसम्म ७२३ हतियार फिर्ता भएको जानकारी दिए ।

यसअघि गत २७ कात्तिकमा राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको संघीयता  सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीले ७१८ थान हतियार फिर्ता भएको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसयता थप पाँच थान हतियार बरामद भएको हो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भागेका वा फरार रहेका कैदीबन्दी फिर्ता हुनेक्रम समेत जारी रहेको उनले बताए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भागेकामध्ये ४ हजार ८५७ कैदीबन्दी अझै बाहिरै छन् ।

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार २४ भदौमा भागेकामध्ये ९ हजार ६९७ कैदीबन्दी फिर्ता भइसकेका छन् । ‘अझै बाहिरै रहेकाहरूलाई फिर्ता ल्याउन सरकारले विशेष अपरेसन सञ्चालन गरिरहेको छ,’ अर्यालले भने ।

बैठकमा उनले जनाएअनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममामा तोडफोड र आगजनीमा सम्लग्न ५९५ जना पक्राउ परेका छन् । परेकामध्ये २८३ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा २४ भदौमा सरकारी, सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी भएको थियो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग राखेर भएको आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनी गर्नेविरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सार्वजनिक भिडियो फुटेज लगायतका आधारमा प्रहरीले तोडफोड र आगजनीमा सम्लग्नलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गर्दै मुद्दा  दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

यसक्रममा पक्राउ परेका ५९५ जनामध्ये २८३ जनाविरुद्द मुद्दा दर्ता भएको हो । उनीहरूविरुद्ध के कस्तो कसुरमा मुद्दा दर्ता भएका छन् भन्ने गृहमन्त्री अर्यालले खुलाएका छैनन् ।

जेनजी आन्दोलन हतियार फिर्ता
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सुन्धारा कारागारबाट फरार एक कैदीबन्दी पक्राउ

सुन्धारा कारागारबाट फरार एक कैदीबन्दी पक्राउ
जेनजी आन्दोलन : तोडफोड र आगजनीमा संलग्न रहेको आरोपमा ५९५ जना पक्राउ, २८३ विरुद्ध मुद्दा

जेनजी आन्दोलन : तोडफोड र आगजनीमा संलग्न रहेको आरोपमा ५९५ जना पक्राउ, २८३ विरुद्ध मुद्दा
४ हजार ८५७ कैदीबन्दी अझै फरार

४ हजार ८५७ कैदीबन्दी अझै फरार
कहिल्यै भरिने छैन भट्ट परिवारको रिक्तता

कहिल्यै भरिने छैन भट्ट परिवारको रिक्तता
‘जनसंहार’ शब्दमा अल्झियो सरकार-जेनजी वार्ता

‘जनसंहार’ शब्दमा अल्झियो सरकार-जेनजी वार्ता
सर्वोच्च जलाएको आरोपमा ल क्याम्पसका पूर्वस्ववियू सभापति ढुंगेल पक्राउ

सर्वोच्च जलाएको आरोपमा ल क्याम्पसका पूर्वस्ववियू सभापति ढुंगेल पक्राउ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित