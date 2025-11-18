+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

लुम्बिनी लायन्स 2025

143/10 (19.4)
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 va लुम्बिनी लायन्स 2025 vs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

129/2(16.4)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

२० बलमा १५ रन आवश्यक

लुम्बिनी लायन्स 2025

143/10(19.4)
vs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

129/2(16.4)
WC Series
लुम्बिनी लायन्स 2025
143/10 (19.4)
VS
२० बलमा १५ रन आवश्यक
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
129/2 (16.4)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

अटिजम भएका २१ युवाको कलाकृति पाटनको आर्टुडियोमा प्रदर्शन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ११ गते १४:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आर्टुडियोले पाटनस्थित नकबाहिलमा अटिजम भएका २१ जना युवाहरूले सिर्जना गरेका कलाकृतिहरूको (अन)सिन नामक पपअप प्रदर्शनी सञ्चालन गरेको छ।
  • क्युरेटर कैलाश के श्रेष्ठले (अन)सिन प्रदर्शनीले आर्टुडियोको समावेशिता र समुदाय केन्द्रित सिर्जना प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्नुभयो।
  • (अन)सिन प्रदर्शनीले कलाकारहरूलाई अवसर, पहिचान र सृजनात्मक उन्नतिको अवसर दिने अपेक्षा राखिएको छ।

११ मंसिर, काठमाडौं । आर्टुडियोले (अन)सिन नामक पपअप प्रदर्शनी सञ्चालन गरेको छ । पाटनस्थित नकबाहिलमा प्रदर्शनी भएको हो । शुक्रबारदेखि सुरु भएको यस प्रदर्शनीमा अटिजम भएका २१ जना युवाहरूले सिर्जना गरेका कलाकृति प्रस्तुत गरिएका छन् ।

आर्टुडियोका संस्थापक क्युरेटर कैलाश के श्रेष्ठले यो प्रदर्शनीले आर्टुडियोको समावेशिता र समुदाय केन्द्रित सिर्जना प्रस्तुत गरेको बताए ।

आकार फाउन्डेसनको सहकार्यमा आर्टुडियो र अटिज्म केयर नेपाल सोसाइटीमा सञ्चालन गरिएका कार्यशालाहरूको परिणामस्वरूप (अन)सिनको जन्म भएको हो ।

यहाँ प्रस्तुत भएका कलाकृतिहरू भरोसा, खोज–अनुसन्धान, धैर्य र सहज प्रयोग–अनुभवबाट सिर्जना भएका हुन् । प्रत्येक कलाकृतिले सहभागी कलाकारहरूको व्यक्तिगत संसारको झल्को दिन्छ जहाँ उनीहरूले देखेका मौलिक अनुभूति र दृष्टिकोणहरू रेखा, स्पर्श, रंग, अमूर्त आकार, लय र दृष्य संरचनाहरू मार्फत प्रस्तुत भएका छन् ।

(अन)सिन शीर्षकले कला, सिर्जना र भावनाहरू बुझ्ने क्षमतालाई इंगित गर्छ, जुन प्रायः परम्परागत कला वा सामाजिक संरचनाहरूभित्र छुटिरहेको हुन्छ । प्रदर्शनीले दर्शकहरूलाई सुस्तरी अवलोकन गर्न, संवेदनशीलतापूर्वक नियाल्न, भाषिक वा शैक्षिक सीमाभन्दा परका अभिव्यक्तिसँग भावनात्मक रूपले जोडिन सन्देश दिन्छ ।

‘अन(सिन) अटिजमसँग सम्बन्धित प्रदर्शनी होइन, यो त आफ्नै तरिकाले संसारलाई बुझ्ने र देखाउने कलाकारहरूको प्रदर्शनी हो’ क्युरेटर श्रेष्ठले भने, ‘उनीहरूको अभ्यासले कलालाई पहिचानको माध्यम र सम्भावनाको क्षेत्रका रूपमा उजागर गर्छ जहाँ बाहिरी नियमहरूले कुनै बाधा गर्दैनन् ।’

(अन)सिन अघिल्लो संस्करण सहभागी कलाकारहरूका लागि एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धी बनेको थियो जहाँ ९ वटा कलाकृति बिक्री भएका थिए । यो अटिजम भएका ती कलाकारहरूको पहिलो आम्दानी थियो । (अन)सिनको यो संस्करणले सोही उपलब्धिलाई थप अगाडि बढाउँदै कलाकारहरूलाई अवसर, पहिचान र सृजनात्मक उन्नतिको अवसर दिने अपेक्षा छ ।

अटिजम कलाकृति
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित