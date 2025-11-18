+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

चितवन राइनोज 2025

16/2 (3.5)
काठमान्डु गोर्खाज 2025 va चितवन राइनोज 2025 vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

141/10(19.4)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

९७ बलमा १२६ रन आवश्यक

चितवन राइनोज 2025

16/2(3.5)
vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

141/10(19.4)
WC Series
चितवन राइनोज 2025
16/2 (3.5)
VS
९७ बलमा १२६ रन आवश्यक
काठमान्डु गोर्खाज 2025
141/10 (19.4)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

ब्रिटिस कलेजका विद्यार्थी नेतृत्वमा आधारित स्टार्टअप ‘गो दान’को सुरुवात

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १२ गते १३:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • द ब्रिटिस कलेजले आफ्नो इनक्युबेसन सेन्टरबाट विकसित स्टार्टअप गो दानको औपचारिक सुरुवात गरेको छ।
  • गो दानले नेपालभर सरल, सुरक्षित र पारदर्शी डिजिटल सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
  • गो दानका संस्थापक अभूषण श्रेष्ठले भने, 'गो दानको उद्देश्य कठिन समयमा सहयोग पाउन मानिसलाई सजिलो बनाउनु हो।'

१२ मंसिर, काठमाडौं । द ब्रिटिस कलेज (टीबीसी)ले आफ्नो इनक्युबेसन सेन्टरबाट विकसित स्टार्टअप गो दानको औपचारिक सुरुवात गरेको छ ।

विद्यार्थी नेतृत्वमा आधारित यो स्टार्टअप शुभारम्भले टीबीसीको उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनप्रतिको प्रतिबद्धतामा एक महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन रहने कलेजको भनाइ छ ।

गो दान नेपालभर सरल, सुरक्षित र पारदर्शी डिजिटल सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विकसित गरिएको प्लेटफर्म हो । यसका संस्थापक अभूषण श्रेष्ठ (बीएससी, कम्प्युटर साइन्स–एआई)ले प्लेटफर्मका लक्ष्यबारे प्रष्ट पारेका थिए ।

‘गो दानको उद्देश्य कठिन समयमा सहयोग पाउन मानिस लाई सजिलो बनाउनु हो’ उनले भने । समारोहमा विद्यार्थी, शिक्षक तथा टीबीसी नेतृत्वको उपस्थिति थियो ।टीबीसीका एकेडेमिक डाइरेक्टर डा. डेक्लन पी. ब्याननले टोलीलाई बधाई दिए ।

समूह सीईओ तथा संस्थापक राजेन कँडेलले युवा उमेरमै व्यवसाय सुरु गरेको आफ्नो अनुभव सुनाए । गो दानको सफल शुभारम्भसँगै टीबीसीले विद्यार्थीलाई नवप्रवर्तन, सहकार्य र प्रभावकारी उद्यम निर्माणतर्फ अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउने उनले बताए ।

 

गो दान ब्रिटिस कलेज
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित