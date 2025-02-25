एसीसी यू-१९ प्रिमियर लिग : नेपालले मलेसियासँग सेमिफाइनल खेल्दै

१३ मंसिर, काठमाडौं । यूएईमा भइरहेको एसीसी यू-१९ मेन्स प्रिमियर लिगको सेमिफाइनलमा नेपालले आज मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ।
खेल यूएईको अज्मानस्थित सेभेन डिस्ट्रिक्ट ग्राउण्डमा नेपाली समय अनुसार बिहान १०:४५ बजे सुरु हुनेछ ।
प्रतियोगितामा नेपाल समूह ए को विजेता र मलेसिया समूह डी को विजेता बन्दै सेमिफाइनल पुगेका हुन् ।
नेपालले समूह चरणमा साउदी अरेबिया र हङकङलाई पराजित गरेको थियो । यस्तै मलेसियाले सिंगापुर, थाइल्याण्ड र इरानलाई हराएको थियो ।
यस्तै अर्को सेमिफाइनलमा घरेलु टोली यूएईले ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
दुवै सेमिफाइनलको विजेता टोली फाइनल पुग्नेछन् भने पराजित हुने टोलीबीच तेस्रो स्थानको लागि खेल हुनेछ ।
यू-१९ प्रिमियर कपमा फाइनल पुग्ने दुई टोली र तेस्रो हुने टोली गरी शीर्ष तीन स्थानमा रहने टिम अर्को महिला डिसेम्बरमा यूएईमै हुने एसीसी यू-१९ एसियन कपमा छनोट हुनेछन् ।
प्रतिक्रिया 4