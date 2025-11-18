जेलेन्स्कीका प्रमुख सल्लाहकार यरमाकले दिए राजीनामा

१३ मंसिर, काठमाडौं । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका प्रमुख सल्लाहकार आन्द्रिय यरमाकले राजीनामा दिएका छन् ।
यरमाकको कियभस्थित सरकारी निवासमा शुक्रबार बिहान भ्रष्टाचारविरोधी निकायले छापा मारेको केही घण्टामै यो राजीनामा आएको हो । यद्यपि, उनीमाथि व्यक्तिगत रूपमा कुनै आरोप लागेको छैन ।
यरमाक विवादमा परेपछि राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको स्थिति कमजोर बनाएको र अमेरिकासँगको वार्तामा युक्रेनको ‘पोजिसन’ जोखिममा परेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
यरमाक रूस–युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिका र युक्रेनले तयार पारेको शान्ति योजनामा प्रमुख वार्ताकार थिए ।
अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको शान्ति योजनाको मस्यौदालाई रुसतर्फ ढल्किएको भन्दै परिवर्तन गर्न खोजिरहेका बेला यरमाकको राजीनामालाई युक्रेनी राजनीतिमा ठूलो धक्काको रूपमा हेरिएको बीबीसीले जनाएको छ ।
