माधवसँगको सहकार्यबारे प्रचण्ड : हठात् होइन, ४० वर्ष पुरानो हो

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १३ गते १६:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माधव नेपालसँगको सहकार्य ४० वर्ष पुरानो भएको र एकता हठात् नभएको बताएका छन्।
  • प्रचण्डले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहितका वाम घटकबीचको एकता चुनाव जित्न मात्र नभई आत्मसमीक्षा पछि भएको उल्लेख गरे।
  • प्रचण्डले जेनजी आन्दोलनले दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको र पार्टी एकता सन्देशसभालाई आत्मसमीक्षा सभाको संज्ञा दिए।

१३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माधव नेपालसँगको एकता हठात्‌मा नभएको बताएका छन् ।

नेकपाका सहसंयोजक नेपालसँगको सहकार्य ४० वर्ष पुरानो भएको उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहित दर्जन बढी वाम घटकबीच भएको एकताको बचाउ गर्दै प्रचण्डले माधव नेपालसँग विगतदेखि नै आफूले सहकार्य गर्दै आएको बताए ।

प्रचण्डले एकीकृत समाजवादी लगायतका घटकसँग एउटा चुनाव जित्नको लागि मात्र एकता नगरेको जिकिर गरे । उनले जेनजी आन्दोलनपछि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै एकता गर्नुपरेको बताए ।

दाङको देउखुरीमा आयोजित एकता सन्देशसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘आजको कुरा होइन, २०४१/०४२ सालतिर कमरेड माधवकुमार नेपाल र म लगायत धेरै पञ्चायतविरोधी आन्दोलनको बारेमा संवाद र सहकार्य गर्ने गर्थ्यौं, ०४२ साल देखि ०४६ सालमा, अनि जनयुद्ध सुरु भएपछि पनि हामी लगातार संवादमा भइ नै राख्यौं ।’

प्रचण्डले माधव नेपालसँगको एकता अकस्मात् र हठातमा नभएको भन्दै बचाउ गरे ।

‘संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पनि हामीले सहकार्य गर्यौं, हाम्रो संवाद, सहकार्य आजको होइन, केही महिना अगाडि, केही वर्ष अगाडिको मात्रै होइन, झण्डै ४०–४१ वर्ष अगाडिदेखि लगातार भएका सहकार्य, संवाद र आन्दोलनका बीचबाट एकताको एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको हो, हठात् भएको कसैलाई लागेको छ भने त्यो हैन,’ उनले भने ।

जेनजी आन्दोलनले पनि दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए ।

‘हामीले अझ गम्भीर रूपले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने, आफूलाई सच्याउनुपर्ने र युवाहरूको भावना, मानसिकता र चाहना अनुसार नेपाली जनताको आवश्यकता र चाहनाअनुसार आफैंलाई बदल्नु पर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता हामीलाई महसुस भयो,’ उनले भने ।

उनले पार्टी एकता सन्देश सभालाई आत्मसमीक्षा सभाको संज्ञा समेत दिए । केही घन्टाभित्र देश जल्ने अवस्था आउनेगरी देश कसरी कमजोर भयो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रचण्ड माधव नेपाल
सम्बन्धित खबर

प्रचण्डको दाबी- पहिलो शक्ति बन्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन

प्रचण्डको दाबी- पहिलो शक्ति बन्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन
१५ वाम घटकबीचको एकताले रेकर्ड बन्यो, हाम्रो ध्यान एमालेतिर पनि छ : प्रचण्ड

१५ वाम घटकबीचको एकताले रेकर्ड बन्यो, हाम्रो ध्यान एमालेतिर पनि छ : प्रचण्ड
धनगढी पुगेर प्रचण्डले भने- केन्द्रबाट पैसा पठाएका थिएनौं, मान्छे नआउने चिन्ता थियो

धनगढी पुगेर प्रचण्डले भने- केन्द्रबाट पैसा पठाएका थिएनौं, मान्छे नआउने चिन्ता थियो
उमेरका हिसाबले उत्तरार्धतिर छौं, तर जेनजीभन्दा कम छैनौं : प्रचण्ड

उमेरका हिसाबले उत्तरार्धतिर छौं, तर जेनजीभन्दा कम छैनौं : प्रचण्ड
धादिङ पुगेर प्रचण्डले भने- प्रधानमन्त्री बन्ने रुचि छैन

धादिङ पुगेर प्रचण्डले भने- प्रधानमन्त्री बन्ने रुचि छैन
राष्ट्र बचाउने जिम्मेवारी सबैको हो : प्रचण्ड

राष्ट्र बचाउने जिम्मेवारी सबैको हो : प्रचण्ड

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

