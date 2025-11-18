+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

0/0
जनकपुर बोल्ट्स 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

144/7(19.4)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

0/0
vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

144/7(19.4)
WC Series
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
0/0
VS
जनकपुर बोल्ट्स 2025
144/7 (19.4)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा भाग लिन नपाएको भन्दै कृष्ण दाहालको निवेदन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १३ गते १६:३७
कृष्ण दाहाल

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै कृष्ण दाहालले केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्।
  • दाहालले अध्यक्ष अमृत बोहराले अँध्यारो कोठामा २५ जनाको नाम लेखेर संगठन विभागलाई बुझाएको आरोप लगाएका छन्।
  • संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले सल्लाहकार तर्फबाट प्रतिनिधि छनोटको सूची आइनसकेको बताएका छन्।

१३ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् तर्फको प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केन्द्रीय सल्लाहकार कृष्ण दाहालले निवेदन दिएका छन् ।

केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दिँदै उनले प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक नबनेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘एमालेले आज प्रतिनिधि छनोट गरिरहेको छ । हरेक ठाउँमा कहीँ निर्वाचन भइरहेको छ, कहीँ सहमति भइरहेको छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्‌का अध्यक्ष अमृत बोहराले अँध्यारो कोठामा बसेर २५ जनाको नाम लेखेर संगठन विभागलाई बुझाएर हिँड्नुभयो ।’

बैठक, छलफल, भेला गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने भएपनि अध्यक्ष बोहराले एकलौटी गरेपछि आफूले निवेदन दिएको दाहालले बताए ।

तर संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले भने सल्लाहाकारका तर्फबाट प्रतिनिधि छनोटको सूची आइनसकेको बताएका छन्।

एमाले महाधिवेशन कृष्ण दाहाल नेकपा एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमाले महाधिवेशनमा प्रेस चौतारीबाट पनि निर्विरोध प्रतिनिधि चयन

एमाले महाधिवेशनमा प्रेस चौतारीबाट पनि निर्विरोध प्रतिनिधि चयन
एमाले इलामबाट सुहाङ नेम्वाङ सहित सबै प्रतिनिधि निर्विरोध

एमाले इलामबाट सुहाङ नेम्वाङ सहित सबै प्रतिनिधि निर्विरोध
निर्विरोध एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भए पौडेल

निर्विरोध एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भए पौडेल
एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न बारामा १०७ जनाको उम्मेदवारी

एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न बारामा १०७ जनाको उम्मेदवारी
एमाले महाधिवेशनमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभए पनि म साथमै छु : विद्या भण्डारी

एमाले महाधिवेशनमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभए पनि म साथमै छु : विद्या भण्डारी
एमालेको महाधिवेशन उद्घाटन भक्तपुरमा, बन्दसत्र काठमाडौंमा

एमालेको महाधिवेशन उद्घाटन भक्तपुरमा, बन्दसत्र काठमाडौंमा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित