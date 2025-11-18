प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा भाग लिन नपाएको भन्दै कृष्ण दाहालको निवेदन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै कृष्ण दाहालले केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्।
- दाहालले अध्यक्ष अमृत बोहराले अँध्यारो कोठामा २५ जनाको नाम लेखेर संगठन विभागलाई बुझाएको आरोप लगाएका छन्।
- संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले सल्लाहकार तर्फबाट प्रतिनिधि छनोटको सूची आइनसकेको बताएका छन्।
१३ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् तर्फको प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केन्द्रीय सल्लाहकार कृष्ण दाहालले निवेदन दिएका छन् ।
केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दिँदै उनले प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक नबनेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘एमालेले आज प्रतिनिधि छनोट गरिरहेको छ । हरेक ठाउँमा कहीँ निर्वाचन भइरहेको छ, कहीँ सहमति भइरहेको छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृत बोहराले अँध्यारो कोठामा बसेर २५ जनाको नाम लेखेर संगठन विभागलाई बुझाएर हिँड्नुभयो ।’
बैठक, छलफल, भेला गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने भएपनि अध्यक्ष बोहराले एकलौटी गरेपछि आफूले निवेदन दिएको दाहालले बताए ।
तर संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले भने सल्लाहाकारका तर्फबाट प्रतिनिधि छनोटको सूची आइनसकेको बताएका छन्।
