६२ वर्षीय अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्रीले गरे विवाह, यस्तो छ उनको जीवनकहानी

१३ मंसिर, काठमाडौं । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी अल्बनीजले आफ्नी पार्टनर जोडी हेडनसँग शनिबार विवाह गरेका छन् ।
६२ वर्षका अल्बनीज अस्ट्रेलियाको इतिहासमा पदमा रहँदा विवाह गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका छन्।
अल्बनीजले ४६ वर्षकी जोडी हेडनसँग क्यान्बेरास्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा विवाह गरे। जोडी वित्तीय सेवामा काम गर्छिन्। अल्बनीजले सन् २०२४ को फेब्रुअरीमा हेडनसँग इङ्गेजमेन्ट गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा एक शब्दमा पोस्ट गरेका छन्, ‘म्यारिड।’
उनले एक भिडियो पनि सेयर गरेका छन्, जसमा उनी बो–टाई लगाएर मुस्कुराइरहेकी दुलहीको हात समातेको देखिन्छन्।
अल्बनीज र हेडन सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म अस्ट्रेलियामै हनिमुन मनाउनेछन्, जसको सम्पूर्ण खर्च उनीहरूले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्नेछन् अर्थात् कुनै सरकारी सहयोग लिने छैनन्।
अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्रीको दोस्रो विवाह
अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्रीको यो दोस्रो विवाह हो। उनले सन् २०१९ मा आफ्नी पूर्व पत्नी कार्मेल टेबटसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए। यो विवाह १९ वर्षसम्म चलेको थियो। यो सम्बन्धबाट उनका एक छोरा नाथन छन्।
अल्बनीज र हेडनको भेट सन् २०२० मा मेलबर्नमा एउटा बिजनेस डिनर (व्यापारिक रात्रिभोज) मा भएको थियो। हेडनको पनि यो दोस्रो विवाह हो।
यद्यपि, हेडनको पहिलो विवाह र सम्बन्ध विच्छेदको जानकारी सार्वजनिक छैन।
लेबर पार्टीका नेता एन्थनी अल्बनीजलाई उनका नजिकका मानिसहरूले ‘अल्बो’ नामले बोलाउँछन्। एन्थनीको जन्म २ मार्च १९६३ मा अस्ट्रेलियाको क्याम्परडाउन सहरको रूढिवादी क्याथोलिक इसाई परिवारमा भएको थियो।
एन्थनीले आफू जान्ने बुझ्ने भएदेखि बुवालाई देखेका छैनन् । बुवाको बारेमा सोध्दा उनलाई भनिएको थियो, ‘आमा विदेश यात्रामा गएकी बेला त्यहाँ बुवासँग भेट भयो, उनीहरूको विवाह भयो र जब उनी अस्ट्रेलिया फर्किन् तब एक कार दुर्घटनामा बुवाको मृत्यु भयो।’
उनी यही कथामा भरोसा गरेर हुर्किए।
एन्थनी जब १४ वर्षका भए, तब उनकी आमाले एक साँझ खाना खाएपछि बसेर वास्तविक सत्य बताइन्। आमाका अनुसार, उनको वास्तवमा विवाह भएको थिएन। उनी इटालीमा एक व्यक्तिलाई भेटेकी थिइन्, उनीसँग सम्बन्ध बन्यो र उनी गर्भवती भइन्।
एन्थनी अल्बनीजकी आमा मैरियानेको सन् २००२ मा निधन भएको थियो।
एन्थनीका बुवा कार्लो क्रुज शिपका व्यवस्थापक थिए। सन् १९६२ मा एक विदेश यात्राका दौरान उनको मैरियानेसँग भेट भयो। दुई जनाबीच प्रेम भयो।
कार्लोको अन्य महिलासँग इंगेजमेन्ट भइसकेको थियो। उनी परिवार र समाजको डरले पुरानो सम्बन्ध तोड्न सकेनन्।
मैरियानेले विवाहको झूटो कथा बनाइन्, इंगेजमेन्टको औँठी लगाइन् र ७ महिनासम्म एसिया र ब्रिटेनको यात्रामा रहेपछि सिड्नी फर्किइन्। यस क्रममा उनी चार महिनाकी गर्भवती भइसकेकी थिइन्।
छोरा एन्थनीमाथि नाजायजको दाग नलागोस् भनेर उनले यो कुरा लुकाइन्। पूरै परिवारले अर्को १५ वर्षसम्म यही कथामा विश्वास गरिरह्यो।
मन्त्री बनेपछि बुवासँग भेट
आमाको भावनाको कदर गर्दै अल्बनीजले उनी जीवित छँदै कहिल्यै बुवालाई खोज्ने कोसिस गरेनन्। सन् २००२ मा आमाको निधन भयो। त्यसपछि उनले आफ्ना बुवासँग भेटे।
अस्ट्रेलियाको यातायात र पूर्वाधार मन्त्री बनेपछि एन्थनी एक बैठकमा सहभागी हुन इटाली गए। यहाँ पहिलो पटक उनको आफ्ना बुवासँग उनको गृह सहर बैरेटामा भेट भयो।
१२ वर्षको उमेरमा गरे आन्दोलन
अस्ट्रेलियाका नयाँ प्रधानमन्त्री एन्थनीले आफ्नो राजनीतिक यात्राको सुरुवात जम्मा १२ वर्षको उमेरमा नै गरेका थिए। एन्थनी र उनकी आमा सरकारी घरमा भाडामा बस्थे।
स्थानीय परिषद्ले सरकारी घरहरूको भाडा बढायो। मानिसहरू बढेको भाडा तिर्न तयार थिएनन्, तर कोही पनि अगाडि आएर यसको विरोध गर्न तयार थिएनन्।
परिषद्ले सबै घरहरू बेच्ने योजना बनाइरहेको थियो। त्यस समय परिषद्को निर्णयविरुद्ध एन्थनीले आन्दोलनको नेतृत्व गरिदिएका थिए।
अन्ततः परिषद्ले आफ्नो योजना रद्द गर्नुपर्यो। २२ वर्षको उमेरमा उनी लेबर पार्टीसँग जोडिएका थिए।
सन् १९९६ मा उनी पहिलो पटक फेडरल सांसद चुनिए। सन् २०१३ मा लेबर पार्टीले चुनाव हारेपछि अल्बनीज उपनेता र त्यसपछि विपक्षी दलको नेता बने।
१० वर्षसम्म विपक्षी नेता रहेपछि उनले सन् २०२२ मा चुनाव जिते र स्कट मोरिसनलाई चुनाव हराएर प्रधानमन्त्री बने।
(दैनिक भास्करबाट)
