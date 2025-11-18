+
ताप्लेजुङमा पनि एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि सर्वसम्मत 

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १३ गते १७:४१

१३ मंसिर, ताप्लेजुङ । नेकपा एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि ताप्लेजुङबाट १२ जना प्रतिनिधि सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।

निर्वाचन अधिकृत राजकुमार चुडालका अनुसार खुलातर्फ दिपेन पोमु, घनेन्द्र मादेन, अनन्त साँवा, कैलाश राई, ज्ञानु लावती र छत्रपति प्याकुरेल सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।

महिलातर्फ रनमाया गुरुङ, मीना केदेम, प्रमिला खनाल र टीका सुवेदी चयन हुनुभएको छ । युवातर्फ गोपाल न्यौपाने र दलिततर्फ बुद्धिमान परियार चयन भएको छ ।

ताप्लेजुङ नेकपा एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि
